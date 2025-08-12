Stori buscará salir a Bolsa en dos años

Salir al mercado en una importante bolsa de valores de Estados Unidos crea acceso a los mercados de capitales globales más grandes, lo que será clave para el crecimiento a largo plazo de Stori Bin Chen, CEO de Stori.

El directivo asegura que demostrar una Oferta Pública Inicial (OPI) exitosa será una prueba del nivel de innovación del que son capaces las empresas mexicanas para competir en un escenario global.

"Stori tiene ambiciones regionales a largo plazo para expandirse en América Latina", destacó.

La empresa asegura que mantiene el propósito de mantener la rentabilidad aún en momentos de presión macroeconómica que enfrenta México.

Stori destacó que la implementación de la Inteligencia Artificial en el negocio ayudó al negocio a tener eficiencia y a disminuir los costos de atención de los clientes.