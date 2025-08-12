Publicidad

Stori buscará salir a Bolsa en dos años

La Sofipo busca salir al mercado estadounidense mediante una Oferta Pública Inicial con el fin de capitalizarse y así expandirse a otras regiones.
mar 12 agosto 2025 06:50 PM
Stori asegura que en 24 meses podría salir a la Bolsa en Nueva York.

Stori, una de las Sofipos más grandes en México, tiene planes de salir a Bolsa en el mercado estadounidense.

Bin Chen, CEO de Stori, dijo en entrevista que en 24 meses, a partir de ahora, la empresa apunta a salir en la Bolsa de Nueva York luego de que desde marzo de este año la empresa lograra una rentabilidad sostenida.

Salir al mercado en una importante bolsa de valores de Estados Unidos crea acceso a los mercados de capitales globales más grandes, lo que será clave para el crecimiento a largo plazo de Stori
Bin Chen, CEO de Stori.

El directivo asegura que demostrar una Oferta Pública Inicial (OPI) exitosa será una prueba del nivel de innovación del que son capaces las empresas mexicanas para competir en un escenario global.

"Stori tiene ambiciones regionales a largo plazo para expandirse en América Latina", destacó.

La empresa asegura que mantiene el propósito de mantener la rentabilidad aún en momentos de presión macroeconómica que enfrenta México.

Stori destacó que la implementación de la Inteligencia Artificial en el negocio ayudó al negocio a tener eficiencia y a disminuir los costos de atención de los clientes.

