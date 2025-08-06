Nu, MercadoPago, Finsus, Klar, Stori y Ualá: ¿cuál da mejor rendimiento en agosto?

Las tres plataformas con mayores rendimientos este mes

MicroStockHub (/Getty Images)

Entre todas las plataformas disponibles, el producto que ofrece el mayor rendimiento nominal anual en agosto de 2025 es la cuenta de Ualá con tasa de 16%, disponible únicamente si se cumple alguna de dos condiciones dentro del mes: realizar consumos por al menos 3,000 pesos o recibir la nómina en la plataforma.

El beneficio se mantiene solo durante el mes en que se cumple la condición, y se reinicia cada periodo. El rendimiento se aplica sobre saldos disponibles de hasta 50,000 pesos, sin necesidad de congelar el dinero ni fijar plazos.

En segundo lugar aparece Nu con su Cajita Turbo, que ofrece una tasa fija de 15% anual. Este rendimiento se calcula diariamente desde un centavo, siempre que la función esté activada. No se requiere congelar el saldo y el producto permanece vigente hasta el 7 de octubre de 2025.

La tercera posición corresponde a Mercado Pago, que permite obtener una tasa anual de 14%, siempre y cuando se ingresen al menos 3,000 pesos cada mes. No es necesario conservar este monto en la cuenta, basta con depositarlo para conservar el beneficio. El rendimiento se aplica hasta por 25,000 pesos, incluyendo saldo disponible y apartados.

¿Qué otras entidades y productos siguen en la lista?

Después de los productos con los rendimientos más altos, aparece Finsus+, que ofrece una tasa de rendimiento anual fija de 9.09%. Este producto forma parte del programa Ahorro Finsus y está disponible todos los días con liquidez inmediata. Se puede invertir desde un peso y el dinero está protegido hasta por 25,000 UDI. La tasa se mantiene vigente durante seis meses a partir del 31 de mayo de 2025. No se requiere plazo fijo ni congelamiento de saldo para comenzar a generar intereses.

Además del producto de tasa máxima, Ualá también cuenta con una opción de rendimiento de 9% anual sobre saldos de hasta 50,000 pesos, sin necesidad de cumplir con condiciones adicionales. Este producto permite obtener intereses sin congelar el dinero ni fijar plazos, y se activa automáticamente.

Le sigue la inversión fija de Klar con membresía Plus o Platino a 365 días, que ofrece una tasa de 8.5% anual. Luego está el plazo de 180 días con 8.40%, seguido por el de 90 días con 8.30%, el de 30 días con 8.20% y el de 7 días con 8.10%. La inversión flexible bajo estas mismas membresías genera un rendimiento de 8%, igual que la cuenta Cajitas Nu sin congelar y el producto sin plazo de Stori.

El producto Ahorro Congelado de Nu ofrece rendimientos escalonados según el plazo. A 180 días da una tasa anual de 8.3%, a 90 días de 8.2%, a 28 días de 8.1% y a 7 días de 8.05%. Todos estos rendimientos aplican únicamente sobre el saldo congelado y requieren una inversión mínima de 50 pesos.

Stori, por su parte, ofrece una tasa de 8.05% a 30 días y de 8.20% a 90 días, aunque en plazos más largos disminuyen: 7.50% a 180 días y 7.00% a 360 días. En su modalidad sin plazo el rendimiento es de 8%.

La inversión flexible de Klar para usuarios con membresía estándar ofrece una tasa de 6.00%, mientras que en inversión fija los rendimientos varían entre 6.10% a 7 días y 6.50% a 365 días. Para estos usuarios, la cuenta con saldo disponible genera un rendimiento de 3% anual.

La cuenta de Klar con membresía Plus o Platino ofrece un rendimiento de 5% anual sobre saldo disponible. Este producto requiere al menos cien pesos para comenzar a generar intereses.

Si mis ahorros están en una Sofipo y ésta quiebra, ¿qué pasa con mi dinero?

De acuerdo con Carlos Marmolejo, director general de la sofipo Finsus, estas entidades están amparadas por el Fondo de Protección de Sociedad Financieras Populares y Protección a sus Ahorradores (Fondo de Protección), constituido por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También conocido como Seguro Prosofipo, el fondo tiene la capacidad de cubrir hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIS) en caso de que la entidad se liquide o desaparezca. Las UDIS son establecidas por el Banco de México (Banxico), y sirven como una unidad de medida financiera para proteger el valor del dinero frente a la inflación.

Según Banxico, el valor asignado para una UDI de 8.530154 al 6 de agosto, por lo que el monto protegido alcanzaría los 213,253 pesos.

En el caso hipotético de un quiebre, las autoridades serán las encargadas de contactar a los clientes, y los ahorradores deberán seguir los pasos para recibir el monto garantizado.

Si una persona tenía más de lo que pueda cubrir el fondo, deberá esperar a la liquidación de activos de la Sofipo, después de que esta cubra sus otras obligaciones, como deudas con proveedores o pago de impuestos.