Afores registran récord histórico en plusvalías

Las 10 administradoras sumaron 608,466 millones de pesos en plusvalías, el monto supera a las registradas en todo el 2024.
vie 15 agosto 2025 05:30 PM
Las Afores registraron plusvalías de 72,286 millones de pesos en julio.

Las Afores lograron plusvalías récord en el año al acumular 608,466 millones de pesos que al final se traducen en ganancias para los trabajadores.

Se trata del mayor monto del que se tiene registro, de acuerdo con las cifra de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Tan solo en agosto, las 10 Afores que operan en México sumaron 74,268 millones de pesos en plusvalías. Se tata del tercer mes consecutivo con comportamiento positivo.

El 2024 había sido el año con el mayor monto de plusvalías registrado al haber acumulado ganancias de 556,758 millones de pesos.

Las plusvalías son el aumento del valor de un activo financiero con el tiempo. Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias.

"Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias. En el contexto de las Afores, esto representaría mayor ahorro acumulado para tu retiro al finalizar tu vida laboral", destacó Afore SURA en un reporte.

