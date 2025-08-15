Afores registran récord histórico en plusvalías

Tan solo en agosto, las 10 Afores que operan en México sumaron 74,268 millones de pesos en plusvalías. Se tata del tercer mes consecutivo con comportamiento positivo.

El 2024 había sido el año con el mayor monto de plusvalías registrado al haber acumulado ganancias de 556,758 millones de pesos.

Las plusvalías son el aumento del valor de un activo financiero con el tiempo. Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias.

"Al hacer efectiva una inversión que ha tenido un aumento de valor, las plusvalías se convierten en ganancias. En el contexto de las Afores, esto representaría mayor ahorro acumulado para tu retiro al finalizar tu vida laboral", destacó Afore SURA en un reporte.