Economía

Actinver busca crecimiento, pero con cautela

Luis Hernández, CEO de Actinver, dijo en entrevista que tienen apetito por seguir creciendo en el segmento fiduciario pero serán prudentes y analizarán los negocios.
sáb 16 agosto 2025 07:01 AM
luis-hernandez-actinver
Actinver busca crecer el segmento de las inversiones.

Actinver, uno de los bancos en México con 73,512 millones de pesos en activos, tiene apetito por crecer en el segmento de inversiones y fideicomisos aunque asegura que priorizará la cautela.

En entrevista, Luis Hernández, CEO de la firma, dijo que, en un contexto en el que "el mundo cambió" con la llegada de Donald Trump a la presidencia, no sólo por las decisiones comerciales sino también por los señalamientos contra instituciones financieras por parte de Estados Unidos por lavado de dinero, el banco tuvo que cambiar su estrategia afinando mejor sus procesos.

"Sin duda , las órdenes ejecutivas que lanzó el gobierno de Trump hace par de meses, sin duda, tuvieron un impacto bien importante en el mercado", dijo. "Me parece que están hoy las oportunidades para el sector y debemos profundizar en el conocimiento de nuestros clientes".

El directivo apuntó que bajo estos nuevos señalamientos y el reforzamiento de la banca por tener controles más estrictos, está la posibilidad de ser más burocráticos en los procesos de enrolamiento pero asegura que será más efectivo en la medida que tengan inversiones en tecnología.

Además, dijo que enmedio de la reconfiguración de los negocios por la salida de clientes de CI Banco, Intercam y Vector, Actinver busca el crecimiento pero con cautela.

Estamos siendo muy prudentes al analizar qué tipo de negocio está llegando: no podemos decir a todos sí, ni tampoco a todos no
Luis Hernández, CEO de Actinver.

La cautela para evitar un mal negocio dentro del banco se unen a los pronósticos pesimistas sobre el crecimiento económico.

"Desde el punto de vista del sector y de la actividad económica en particular, seguimos esperando que no va a ser tan dinámico como el primer semestre", dijo.

Se espera que en este 2025, Actinver logre los 2,000 millones de pesos en utilidades.

