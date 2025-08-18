Bancomext y Nafin tienen nuevo director

Roberto Lazzeri Montaño asumió hoy la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con el compromiso de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México y contribuir activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país, informó Hacienda en un comunicado conjunto.

El nuevo titular de Nafin y Bancomext viene de ocupar la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo que desempeñó desde julio de 2023. Anteriormente, fungió como director general de Deuda Pública y director general de Captación, en la misma Secretaría donde ingresó en 2020.