Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Bancomext y Nafin tienen nuevo director

Roberto Lazzeri Montaño asumió la dirección general de ambas instituciones de la banca de desarrollo.
lun 18 agosto 2025 05:06 PM
lazzeri-montano-nafin
Roberto Lazzeri es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Roberto Lazzeri Montaño asumió hoy la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con el compromiso de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México y contribuir activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país, informó Hacienda en un comunicado conjunto.

El nuevo titular de Nafin y Bancomext viene de ocupar la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo que desempeñó desde julio de 2023. Anteriormente, fungió como director general de Deuda Pública y director general de Captación, en la misma Secretaría donde ingresó en 2020.

Publicidad

Su carrera en el sector público inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), administrando el portafolio de deuda pública local. Además, se desempeñó en 2009 como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Roberto Lazzeri es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Publicidad

Tags

Nafin Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad