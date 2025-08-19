Publicidad

Economía

CI Banco demanda al Departamento del Tesoro tras acusaciones de lavado de dinero

El banco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad que son inexistentes y tan débiles, argumentó la institución.
mar 19 agosto 2025 01:41 PM
CI Banco destacó que con las acusaciones de la FinCEN provocarán la desaparición inminente del banco.

CI Banco presentó una demanda contra el departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que la FinCEN lo señalara por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

En la demanda, de 37 páginas, el banco argumenta que la orden, que le impide hacer negocios con empresas de Estados Unidos, y que entra en vigor el próximo 4 de septiembre, es la "muerte institucional del banco".

"Esta orden podría dejar inutilizados más de 40,000 millones de dólares en fondos legítimos gestionados por CIBanco en nombre de intereses estadounidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses", señala la demanda. "La mayor parte del negocio de CIBanco depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares".

CI Banco destacó que ha presionado a la FinCEN para obtener más detalles de las acusaciones contra CI Banco pero estas "son tan vagas" que solo puede especular y buscar frenéticamente de qué podría estar hablando el gobierno.

"Hasta la fecha no ha encontrado nada que respalde las acusaciones. En resumen, CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad que son inexistentes y tan débiles", argumentó.

CI Banco perdió sus corresponsales en Estados Unidos, por lo que ya no puede hacer operaciones de cambio y transferencias internacionales. Lamentó que la orden de la FinCEN implicará la destrucción de 3,000 empleos.

