"Esta orden podría dejar inutilizados más de 40,000 millones de dólares en fondos legítimos gestionados por CIBanco en nombre de intereses estadounidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses", señala la demanda. "La mayor parte del negocio de CIBanco depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares".

CI Banco destacó que ha presionado a la FinCEN para obtener más detalles de las acusaciones contra CI Banco pero estas "son tan vagas" que solo puede especular y buscar frenéticamente de qué podría estar hablando el gobierno.

"Hasta la fecha no ha encontrado nada que respalde las acusaciones. En resumen, CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad que son inexistentes y tan débiles", argumentó.

CI Banco perdió sus corresponsales en Estados Unidos, por lo que ya no puede hacer operaciones de cambio y transferencias internacionales. Lamentó que la orden de la FinCEN implicará la destrucción de 3,000 empleos.