Kapital Bank comprará parte de Intercam Grupo Financiero

Hacienda informó que gracias a la labor coordinada de las autoridades financieras mexicanas con miembros del sector bancario nacional, se alcanzaron acuerdos para Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero S.A. de C.V. (Intercam Banco) y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La SHCP resaltó que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional.

“Las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente, y agradecen la confianza de los ahorradores y del público en general. Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso”, destacó en un comunicado.

