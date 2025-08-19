Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Kapital Bank comprará parte de Intercam Grupo Financiero

La operación incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran, informó Hacienda en un comunicado.
mar 19 agosto 2025 08:45 PM
intercam-kapital-bank
Hacienda informó que gracias a la labor coordinada de las autoridades financieras mexicanas con miembros del sector bancario nacional, se alcanzaron acuerdos para Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero S.A. de C.V. (Intercam Banco).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran.

“Este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores. En este contexto, ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables”, destacó Hacienda.

Publicidad

Hacienda informó que gracias a la labor coordinada de las autoridades financieras mexicanas con miembros del sector bancario nacional, se alcanzaron acuerdos para Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero S.A. de C.V. (Intercam Banco) y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La SHCP resaltó que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional.

“Las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente, y agradecen la confianza de los ahorradores y del público en general. Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso”, destacó en un comunicado.

Publicidad

Tags

Intercam GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad