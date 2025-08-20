Los Cetes a corto plazo elevaron sus rendimientos, pero se acercan a movimientos clave en la tasa

Los analistas también esperan que la Fed inicie recortes a la tasa de interés en los siguientes meses. Esta decisión podría tener un peso en las decisiones que tome Banxico en los siguientes meses.

Analistas esperan que la tasa cierre en 7.5% desde el 7.75% actual.

¿Cuál es el rendimiento de los Cetes?

Esta semana los Cetes a 28 días tuvieron un ligero incremento a 7.4%, en línea con el nivel de la tasa de referencia.

Los Cetes a tres meses lograron una tasa de rendimiento de 7.66% y a seis meses, la tasa de rendimiento fue de 7.81%.

En el plazo de un año, los Cetes lograron esta semana un retorno de 7.91%.

¿Cuánto cuánto vale un Cete?

Los Certificados de la Tesorería (Cetes) se clasifican según el plazo de inversión. Banxico tiene plazos de 28, 91, 182, 364 y 707 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se vende con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.