Nu confirma fallas para acceder a su app en el inicio de la quincena; usuarios reclaman en redes

Los reportes indican que la pantalla se queda en un fondo morado con el logo blanco de Nu en el centro y no avanza, sin importar si se intenta ingresar con contraseña o huella digital.

Expansión realizó pruebas con varios de sus colaboradores, quienes también experimentaron problemas similares al usar la aplicación.

Según el portal Downdetector, el 84% de los reportes registrados corresponden a problemas con el inicio de sesión en el móvil.

Aunque no se trata de una falla generalizada, varios usuarios han reportado haber experimentado este inconveniente.

Nu confirma fallas en el inicio de sesión

La plataforma financiera Nu reconoció este viernes que enfrenta un problema en su aplicación que ha impedido a un grupo de usuarios iniciar sesión y, por lo tanto, acceder a sus cuentas.

A través de un comunicado, la compañía explicó que el fallo afecta de manera puntual a algunos clientes, pero aseguró que su equipo técnico ya trabaja en una solución.

“Hemos detectado un problema puntual en el inicio de sesión que está afectando a un grupo de clientes que no pueden acceder a la aplicación de Nu. Nuestro equipo técnico ya está trabajando para resolverlo lo más pronto posible. Sentimos mucho las molestias que esto ha causado a nuestros clientes y agradecemos su paciencia y confianza mientras restablecemos el servicio habitual”, señaló la firma.

Nu es uno de los principales jugadores de la banca digital en México, con una creciente base de clientes que dependen de su aplicación móvil para realizar transferencias, pagar servicios y consultar saldos. Por ello, cualquier interrupción en el servicio genera inquietud entre los usuarios.

La empresa insistió en que la falla es temporal y reiteró su compromiso de mantener informados a los clientes en cuanto se restablezca por completo el acceso a la aplicación.

¿Cuántos clientes tiene Nu en México?

Nu México creció 54% en su base de clientes en el último año, al pasar de 7.8 a 12 millones de usuarios, de los cuales 6.6 millones tienen tarjeta de crédito.

“Hoy uno de cada cuatro mexicanos con acceso a la banca formal tiene una cuenta con Nu”, afirmó Guilherme Lago, CFO de la firma, quien destacó depósitos por 6,700 millones de dólares en cuentas con rendimientos.

De cara a su conversión en banco en México, Nu planea enfocarse en nóminas y financiamiento a pymes, sectores dominados por la banca tradicional.

Aunque su morosidad en México ronda 7%, Lago aseguró que la estrategia busca ampliar el crédito hacia la población de menores ingresos.

