Calendario de septiembre 2025

Septiembre es el noveno mes del año y tiene 30 días. Durante este periodo, en México hay varias celebraciones.

Efemérides de la primera semana de septiembre

1 de septiembre

1925: El presidente Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de México.

1939: Estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. Apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

2 de septiembre

1876: Muere Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político que participó en la redacción de los Tratados de Guadalupe Hidalgo.

1921: Pascual Ortiz Rubio protesta como presidente de la República.

1945: Se firma la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri, con lo que concluye oficialmente la Segunda Guerra Mundial.

3 de septiembre

1934: Daniel Cosío Villegas funda el Fondo de Cultura Económica.

1982: Muere Alfonso García Robles, diplomático mexicano, Premio Nobel de la Paz.

4 de septiembre

1924: Nace Héctor Fix Zamudio, jurista mexicano.

1969: Se inaugura la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

5 de septiembre

1913: Rafael Buell derrota a las fuerzas huertistas en Nayarit.

1924: Se funda la Sociedad Botánica de México.

6 de septiembre

1918: Nace Nicanor Parra, poeta chileno. Benito Juárez proclama las Leyes de Reforma en Guanajuato.

7 de septiembre

1946: Se realiza la primera transmisión televisiva en blanco y negro en México.

1949: Muere José Clemente Orozco, muralista mexicano.

Efemérides de la segunda semana

8 de septiembre

1824: Nace Jaime Nunó, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.

1847: Batalla de Molino del Rey contra tropas invasoras estadounidenses.

1869: Nace José María Pino Suárez, abogado y político.

Día Internacional de la Alfabetización.

9 de septiembre

1903: Nace Francisco Javier Clavijero, historiador.

1946: México ingresa a la Sociedad de las Naciones.

10 de septiembre

1852: Nace Genaro Codina, autor de la Marcha de Zacatecas.

1960: Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

1971: Se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

11 de septiembre

1875: La Academia Mexicana de la Historia inicia actividades.

1971: El CONAFE queda formalmente constituido.

12 de septiembre

Conmemoración de la gesta del Batallón de San Patricio.

1847: Se concede el primer juicio de amparo parcial.

1968: Se inaugura la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

2004: Muere el escritor mexicano M. E. Miramontes.

13 de septiembre

1847: Batalla de Chapultepec y sacrificio de los Niños Héroes.

1920: Muere el poeta Amado Nervo.

14 de septiembre

1824: Nace Mario Benedetti, escritor uruguayo.

Efemérides de la tercera semana

15 de septiembre

1854: Se canta por primera vez el Himno Nacional Mexicano.

1890: Nace Agatha Christie, escritora británica.

Conmemoración del Grito de Independencia.

16 de septiembre

1810: Inicio de la Independencia de México.

1853: Firma de paz con autoridades de Belice que puso fin a la Guerra de Castas.

17 de septiembre

1964: Se inaugura el Museo Nacional de Antropología.

1973: Muere Eugenio Garza Sada, empresario.

18 de septiembre

1830: Nace José Tomás de Cuéllar, novelista y periodista.

1930: Inicia transmisiones la XEW, “La Voz de América Latina desde México”.

2000: Se inaugura el Centro Nacional de las Artes.

19 de septiembre

1876: Muere Domingo Guerra.

1985: Terremoto de 8.1 grados en Ciudad de México.

20 de septiembre

1870: Se funda la Escuela Nacional de Ciegos.

1964: Se inaugura el Museo Nacional de Historia.

1969: Muere Arturo Rosenblueth, científico mexicano.

México y el Vaticano establecen relaciones diplomáticas.

Efemérides de la cuarta semana

21 de septiembre

1810: Hidalgo triunfa en Celaya.

1918: Nace Juan José Arreola, escritor mexicano.

Día Internacional de la Paz.

22 de septiembre

1862: Nace Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero y ambientalista.

1960: Nacionalización de la industria eléctrica.

23 de septiembre

1865: Porfirio Díaz derrota a franceses en Nochixtlán.

1939: Muere Sigmund Freud, médico y ensayista.

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos.

24 de septiembre

1865: Nace Miguel Alemán Valdés, presidente de México.

1982: Se funda el Museo Nacional de las Culturas Populares.

25 de septiembre

1877: Sebastián Lerdo de Tejada abandona el país tras la llegada de Porfirio Díaz.

Nace Plutarco Elías Calles, presidente de México.

26 de septiembre

1900: Porfirio Díaz inaugura la penitenciaría de Lecumberri.

1913: Surge la División del Norte al mando de Francisco Villa.

27 de septiembre

1821: Consumación de la Independencia de México.

1862: México y España restablecen relaciones diplomáticas.

28 de septiembre

1821: Firma del Acta de Independencia de México.

29 de septiembre

1765: Nace José María Morelos en Valladolid.

1899: Nace Truman Capote, escritor estadounidense.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

30 de septiembre

1811: Nace José María Morelos y Pavón.

1910: Inauguración de la Universidad Nacional de México, hoy UNAM.

1969: Muere Adolfo López Mateos, expresidente de México.