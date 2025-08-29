Tribunal de Apelaciones de EU declara ilegales la mayoría de aranceles de Trump

Los aranceles han dado al gobierno federal influencia para obtener concesiones económicas de sus socios comerciales, pero también han aumentado la volatilidad de los mercados financieros.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington, D.C., abordó la legalidad de lo que Trump denomina aranceles "recíprocos" impuestos como parte de su guerra comercial en abril, así como un conjunto separado de aranceles impuestos en febrero contra China, Canadá y México.

La decisión del tribunal no afecta a los aranceles emitidos bajo otra autoridad legal, como los gravámenes a las importaciones de acero y aluminio.

El tribunal permitió que los aranceles permanezcan vigentes hasta el 14 de octubre para dar al Gobierno federal la oportunidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema.

Trump respondió diciendo que la sentencia era incorrecta y que todos los aranceles se mantenían.

"¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

