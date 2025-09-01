Las remesas de Estados Unidos a México sufren cuarta caída en 2025: ¿por qué llegan menos?

Los datos del Banco de México (Banxico) también muestran que en el acumulado de enero a julio las remesas ascendieron a 34,889 millones de dólares, un 5.5% menos que las recibidas en el mismo periodo de 2024.

¿Por qué llegan menos remesas de Estados Unidos a México?

Las remesas han sufrido caídas este año ante la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos. Esta debilidad está llevando a la reserva Federal a replantear bajar la tasa de interés.

"Si la creación de empleo continúa ralentizándose, en línea con la tendencia de julio, es probable que los mercados incorporen plenamente un recorte de tipos de 25 puntos base en septiembre, como insinuó Jerome Powell durante el simposio de Jackson Hole", dijo BBVA en un reporte.