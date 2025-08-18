Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Finanzas Personales

Dónde están las sucursales de Finabien, la remesadora que más paga por dólares

La institución busca ofrecer este servicio a bajo costo, asegurando que los usuarios reciban la mayor cantidad de pesos por sus dólares.
lun 18 agosto 2025 04:06 PM
Finabien es la opción que paga más por enviar remesas a México; ¿dónde están sus sucursales?
Finabien se mantiene por segunda semana consecutiva como la remesadora que más paga por remesas desde EU.

Por segunda semana consecutiva, la Financiera para el Bienestar ( Finabien ) se mantiene como la remesadora que ofrece la mayor cantidad de dinero por las remesas en dólares enviadas desde Estados Unidos, lo que ha despertado el interés de muchas personas sobre la ubicación de sus sucursales.

Aquí te contamos lo esencial sobre este servicio gubernamental: sus ubicaciones y por qué es el que más paga por las remesas recibidas desde el país vecino del norte.

Publicidad

¿Cuánto paga Finabien por dólar?

Según la calculadora Quién es Quién en el Envío de Dinero de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en un envío de 400 dólares realizado el 14 de agosto:

Depósito a cuenta o transferencia:

Finabien pagó 7,598.77 pesos (aproximadamente 18.99 pesos por dólar).

Ria Money Transfer ofreció 7,250.85 pesos (18.13 pesos por dólar).

Envío en efectivo:

Pagaphone Smart Pay pagó 7,559.83 pesos (18.90 pesos por dólar).

Wells Fargo ofreció 7,265.36 pesos (18.16 pesos por dólar).

Economía

Mexicanos en EU ganan hasta 38% menos pese a tener licenciatura o posgrado

¿Qué son las remesas y por qué se cobra comisión?

Las remesas son envíos de dinero que los migrantes o personas que viven en el extranjero envían a sus familiares en su país de origen.

Se cobra comisión porque las empresas deben cubrir costos operativos: mover el dinero de un país a otro, pagar personal, garantizar seguridad y cumplir regulaciones financieras. Parte de esa comisión también representa su ganancia.

Senador republicano quiere subir el impuesto a las remesas de 3.5 a 15%
voces

Remesas. ¿Fin de la bonanza?

Sin embargo, Finabien busca ofrecer este servicio a bajo costo, de modo que quienes reciben las remesas obtengan la mayor cantidad de pesos posible por cada dólar enviado.

Remesas Finabien
Por depósito a cuenta o transferencia, Finabien pagó 7,598.77 pesos por 400 dólares, aproximadamente 18.99 pesos por dólar.

¿Dónde están las sucursales de Finabien?

Según su página oficial, Finabien cuenta con más de 1,700 sucursales distribuidas en distintas partes del país.

Para localizar la sucursal más cercana, puedes acceder a este enlace: https://finabien.gob.mx/gobmx/sgst/ .

Las sucursales operan de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, por lo que conviene planear la visita para evitar contratiempos.

Publicidad

Tags

Remesas Profeco Dólar

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad