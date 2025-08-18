Finabien es la opción que paga más por enviar remesas a México; ¿dónde están sus sucursales?

Por segunda semana consecutiva, la Financiera para el Bienestar (Finabien ) se mantiene como la remesadora que ofrece la mayor cantidad de dinero por las remesas en dólares enviadas desde Estados Unidos, lo que ha despertado el interés de muchas personas sobre la ubicación de sus sucursales.
Aquí te contamos lo esencial sobre este servicio gubernamental: sus ubicaciones y por qué es el que más paga por las remesas recibidas desde el país vecino del norte.
Publicidad
¿Cuánto paga Finabien por dólar?
Según la calculadora Quién es Quién en el Envío de Dinero de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en un envío de 400 dólares realizado el 14 de agosto:
Depósito a cuenta o transferencia:
Finabien pagó 7,598.77 pesos (aproximadamente 18.99 pesos por dólar).
Ria Money Transfer ofreció 7,250.85 pesos (18.13 pesos por dólar).
Envío en efectivo:
Pagaphone Smart Pay pagó 7,559.83 pesos (18.90 pesos por dólar).
Wells Fargo ofreció 7,265.36 pesos (18.16 pesos por dólar).
Las remesas son envíos de dinero que los migrantes o personas que viven en el extranjero envían a sus familiares en su país de origen.
Se cobra comisión porque las empresas deben cubrir costos operativos: mover el dinero de un país a otro, pagar personal, garantizar seguridad y cumplir regulaciones financieras. Parte de esa comisión también representa su ganancia.