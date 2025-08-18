Finabien es la opción que paga más por enviar remesas a México; ¿dónde están sus sucursales?

¿Cuánto paga Finabien por dólar?

Según la calculadora Quién es Quién en el Envío de Dinero de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en un envío de 400 dólares realizado el 14 de agosto:

Depósito a cuenta o transferencia:

Finabien pagó 7,598.77 pesos (aproximadamente 18.99 pesos por dólar).

Ria Money Transfer ofreció 7,250.85 pesos (18.13 pesos por dólar).

Envío en efectivo:

Pagaphone Smart Pay pagó 7,559.83 pesos (18.90 pesos por dólar).

Wells Fargo ofreció 7,265.36 pesos (18.16 pesos por dólar).

¿Qué son las remesas y por qué se cobra comisión?

Las remesas son envíos de dinero que los migrantes o personas que viven en el extranjero envían a sus familiares en su país de origen.

Se cobra comisión porque las empresas deben cubrir costos operativos: mover el dinero de un país a otro, pagar personal, garantizar seguridad y cumplir regulaciones financieras. Parte de esa comisión también representa su ganancia.

Sin embargo, Finabien busca ofrecer este servicio a bajo costo, de modo que quienes reciben las remesas obtengan la mayor cantidad de pesos posible por cada dólar enviado.

¿Dónde están las sucursales de Finabien?

Según su página oficial, Finabien cuenta con más de 1,700 sucursales distribuidas en distintas partes del país.

Para localizar la sucursal más cercana, puedes acceder a este enlace: https://finabien.gob.mx/gobmx/sgst/ .

Las sucursales operan de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, por lo que conviene planear la visita para evitar contratiempos.