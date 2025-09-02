Openbank logra más de 300,000 clientes en seis meses y tras salida de su CEO, Matías Núñez

Núñez anunció en sus redes sociales que dejaba su cargo en el banco y agradeció por el apoyo que obtuvo a Ana Botín, directora global del banco; a Héctor Grisi, consejero delegado del Grupo a nivel global; a Nitin Prabhu, el jefe de banca de consumo digital a nivel global, y a Felipe García Ascencio, CEO de Santander en México.

"Después de 30 años en Grupo Santander en Argentina, España, y los últimos 10 espectaculares en México, cierro un ciclo que ha estado lleno de aprendizaje, crecimiento y sobre todo, equipos y personas que me han apoyado y me han permitido llegar a donde estoy", publicó Núñez en sus redes sociales.

Las cifras a junio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) referían que la captación del banco es de 1,459 millones de pesos.

No se ha dado a conocer quién será el nuevo responsable del banco digital.

Nuevos seguros de Openbank

Openbank también anunció la incorporación de dos nuevos productos: un seguro que cubre todas las compras digitales frente a robo o daño accidental durante los 30 días posteriores a su adquisición y otro en el que el cliente recibe un reembolso si el producto que compró en línea baja 30 días después.

Los clientes de Openbank ya pueden incorporar su tarjeta a Google Wallet, con lo que el pago solo se hace acercando el celular a las terminales, además de usar otras funciones en la app como el pago se servicios, la creación de apartados y monitoreo de gastos.

Además de México, Openbank también opera en otros países como España, Portugal, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.