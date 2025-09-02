Openbank logra más de 300,000 clientes en seis meses y tras salida de su CEO, Matías Núñez

Publicidad

Economía

Openbank presume 300,000 clientes tras salida de su CEO, Matías Núñez

El banco digital de Santander informó que desde su lanzamiento, hace seis meses, superó los 300,000 clientes y suma 5,000 millones de pesos en captación.
mar 02 septiembre 2025 10:37 AM
Openbank dio a conocer nuevas funcionalidades en su app.

Openbank, el banco digital de Santander, anunció que a seis meses de su lanzamiento superó los 300,000 clientes en México.

El anuncio, que también destaca una captación de más de 5,000 millones de pesos y 1.3 millones de transacciones, llega en medio de la salida de su CEO, Matías Núñez.

Núñez anunció en sus redes sociales que dejaba su cargo en el banco y agradeció por el apoyo que obtuvo a Ana Botín, directora global del banco; a Héctor Grisi, consejero delegado del Grupo a nivel global; a Nitin Prabhu, el jefe de banca de consumo digital a nivel global, y a Felipe García Ascencio, CEO de Santander en México.

"Después de 30 años en Grupo Santander en Argentina, España, y los últimos 10 espectaculares en México, cierro un ciclo que ha estado lleno de aprendizaje, crecimiento y sobre todo, equipos y personas que me han apoyado y me han permitido llegar a donde estoy", publicó Núñez en sus redes sociales.

Las cifras a junio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) referían que la captación del banco es de 1,459 millones de pesos.

No se ha dado a conocer quién será el nuevo responsable del banco digital.

Nuevos seguros de Openbank

Openbank también anunció la incorporación de dos nuevos productos: un seguro que cubre todas las compras digitales frente a robo o daño accidental durante los 30 días posteriores a su adquisición y otro en el que el cliente recibe un reembolso si el producto que compró en línea baja 30 días después.

Los clientes de Openbank ya pueden incorporar su tarjeta a Google Wallet, con lo que el pago solo se hace acercando el celular a las terminales, además de usar otras funciones en la app como el pago se servicios, la creación de apartados y monitoreo de gastos.

Además de México, Openbank también opera en otros países como España, Portugal, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.

