Quién es dueño de Mattel, el gigante del juguete que domina México con Barbie y Hot Wheels

¿Quién es el dueño de Mattel?

Para entender quién es el dueño de Mattel, primero hay que considerar su historia y su modelo de propiedad. La compañía tiene más de 80 años de existencia y cotiza en el mercado accionario, por lo que no cuenta con un dueño único. Su propiedad está dividida entre accionistas, que incluyen fondos de inversión, inversionistas institucionales y personas que poseen acciones de la empresa, una estructura común en las grandes corporaciones globales.

Todo comenzó en 1945, en un garaje, como una colaboración entre Ruth y Elliot Handler y Harold “Matt” Matson. Eran diseñadores e ingenieros con un fuerte enfoque en la creatividad y la innovación, una combinación que transformó para siempre la forma en que niñas y niños juegan.

Con el paso de las décadas, Mattel evolucionó hasta convertirse en una de las empresas jugueteras líderes a nivel mundial y en creadora de franquicias que hoy forman parte de la cultura popular, indica en su página web .

Una de las claves de su crecimiento ha sido su capacidad para liderar y responder a la cultura popular, creando juguetes y marcas icónicas que han marcado estilos, acompañado generaciones y tenido un impacto social más allá del entretenimiento.

Actualmente, Ynon Kreiz es el presidente y director ejecutivo (CEO) de Mattel. Es un directivo israelí-estadounidense y la cara más visible de la compañía, responsable de la estrategia y la operación global del negocio.

Mattel gestiona una amplia diversidad de marcas y franquicias, incluyendo Barbie, Hot Wheels y Fisher-Price. (Facebook Mattel)

¿Cuánto vende Mattel en México y el mundo?

Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Mattel reportó ventas por 8,403.6 millones de pesos (mdp) en 2024. Aunque la cifra puede parecer alta, representó una caída de 7.5% respecto a 2023, lo que marcó un desempeño negativo para la compañía en el mercado nacional.

Esta baja en ingresos también se reflejó en su posición dentro del ranking, al descender del lugar 338 al 357. Cabe destacar que Mattel es la única empresa juguetera que aparece en el listado, lo que da cuenta de su peso y presencia en el mercado mexicano.

A nivel global ocurrió algo similar. El reporte anual de Mattel correspondiente a 2024 indica que las ventas mundiales fueron de 5,380 millones de dólares (mdd), lo que significó una disminución de 1% respecto al 2023.

La empresa asegura que la caída en las ventas netas se debió principalmente a una reducción en las facturaciones brutas, lo que confirma que el ajuste no fue exclusivo de México, sino parte de una tendencia global.

También hay que tomar en cuenta el contexto excepcional de 2023. Ese año, Mattel tuvo un desempeño extraordinario impulsado por el estreno de la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, y dirigida por Greta Gerwig, que logró una gran aceptación tanto del público como de la crítica.

El éxito global del filme no solo se tradujo en taquilla, sino que reposicionó a Mattel, dueña de la icónica muñeca Barbie, fortaleciendo su marca, sus licencias y la venta de productos asociados. Bajo ese escenario, la caída registrada en 2024 puede considerarse, hasta cierto punto, un ajuste natural, luego de un año atípicamente alto y difícil de repetir en términos comerciales y de exposición mediática.

La película Barbie (2023) reposicionó la marca, fortaleció sus licencias y expandió la venta de productos asociados. (Facebook Mattel)

Nuevo León, la casa de Mattel en México

La planta de Mattel en México se localiza en Monterrey, Nuevo León , y es uno de los complejos estratégicos de la compañía a nivel global. Esta fábrica inició operaciones en 1984 y ocupa cerca de 200,000 metros cuadrados, desde donde se producen juguetes que se distribuyen a alrededor de 30 países.

Entre 2020 y 2022, la compañía invirtió más de 1,000 mdp en la modernización y ampliación de Montoi, con el objetivo de convertirla en su complejo más grande a nivel mundial.

Aunque todavía no es la planta con mayor volumen de producción dentro de la red global de Mattel, sí está adaptando sus líneas para incrementar la producción de forma paulatina, en línea con la estrategia de nearshoring y la cercanía logística con Estados Unidos, su principal mercado.

Actualmente, en ese complejo se fabrican líneas clave como Barbie y Fisher-Price, además de todos los Mega Bloks que se venden en el mundo. Uno de los procesos más complejos es el de la Mega Casa de los Sueños de Barbie, que requiere más de 100 pasos de producción.

Cerca del 47% de los insumos utilizados en Montoi provienen de proveedores locales, lo que refuerza el papel de Nuevo León como el corazón productivo de Mattel en México y un eslabón clave para abastecer, principalmente, al mercado estadounidense y al resto de América.

La planta Montoi en Monterrey, Nuevo León, ocupa 200,000 m² y produce juguetes para 30 países, incluyendo Barbie, Fisher-Price y Mega Bloks. (Gladys Bañuelos)

Mattel y Hasbro cara a cara: ¿quién lidera el negocio del juguete?

La comparación entre Mattel y Hasbro suele surgir de inmediato cuando se habla de las grandes jugueteras del mundo. Aunque Hasbro no desglosa sus ventas en México, los reportes financieros globales de ambas compañías permiten trazar un panorama claro sobre quién es hoy la más grande en términos de ingresos.

De acuerdo con su reporte anual 2024 , Hasbro registró ingresos netos consolidados por 4,135 mdd, lo que representó una caída de 17.3% frente al año previo. El retroceso estuvo marcado, principalmente, por el desplome de su segmento de entretenimiento tras la venta de su negocio de cine y televisión eOne a finales de 2023, así como por una baja en productos de consumo.

Veredicto: En 2024, Mattel fue más grande que Hasbro en ventas globales. No solo facturó más, sino que mostró mayor estabilidad en un año de ajustes para la industria. Mientras Hasbro atravesó una reconfiguración profunda tras desprenderse de su brazo de entretenimiento, Mattel logró sostener su negocio principal, apoyado en marcas como Barbie, Hot Wheels y Fisher-Price, y en su apuesta por las franquicias.

Las marcas y franquicias de Mattel

Mattel no solo es dueña de juguetes icónicos, sino también de franquicias que abarcan entretenimiento, educación y coleccionables. De acuerdo con información de su página web , algunas de sus principales marcas son:

B: Banda Animal, Barbie, Barney

D: Disney and Pixar Cars, Disney Frozen, Disney Princesas

E: Enchantimals

F: Fisher-Price

H: Harry Potter, Hot Wheels

I: Imaginext

J: Jurassic World

L: Little People

M: Masters of the Universe, Matchbox, Mattel Games, MEGA BLOKS, Minecraft, Monster High

P: Pixar, Polly Pocket

R: Ríe y Aprende

S: Star Wars

U: UNO

W: WWE

Estas marcas muestran la diversidad de Mattel, que va más allá de los juguetes tradicionales, abarcando desde entretenimiento infantil hasta productos de colección y juegos de mesa, consolidando su presencia a nivel global.

Hot Wheels se introdujo en 1968 como una línea de autos a escala, revolucionando el mercado de juguetes de vehículos. (Facebook Mattel)

Las conclusiones

Mattel se mantiene como un gigante del juguete a nivel mundial y líder en México, gracias a su capacidad para adaptarse a cambios culturales, innovar en productos y consolidar franquicias que van más allá del juego tradicional. Su planta en Nuevo León no solo refuerza su presencia en América, especialmente en Estados Unidos, sino que también demuestra cómo la estrategia de nearshoring permite responder a la demanda global de manera eficiente.

Aunque 2024 mostró una caída en ventas tanto en México como a nivel global, este ajuste es natural tras un 2023 excepcional impulsado por la película Barbie, que reposicionó la marca y amplió su alcance más allá de los juguetes.

La combinación de innovación, diversificación de franquicias y apuesta por la producción local posiciona a Mattel no solo como un referente del entretenimiento infantil, sino también como un jugador estratégico en la industria global de juguetes, capaz de enfrentar desafíos del mercado y mantenerse relevante para varias generaciones de consumidores.