La economía mexicana mostró señales mixtas en junio de 2025, pues mientras la inversión fija bruta se contrajo, el consumo privado registró un avance que da respiro al mercado interno, de acuerdo con cifras del Inegi.
Se desploma la inversión en junio, pero el consumo privado repunta: Inegi
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo, publicado este jueves, cayó 1.4% en junio respecto a mayo, con cifras desestacionalizadas. A tasa anual, la inversión se desplomó 6.8%, lo que refleja una desaceleración en el dinamismo de los proyectos productivos y de infraestructura.
Por componentes, los gastos en maquinaria y equipo retrocedieron 1.6% y la construcción bajó 0.8% en el mes. Frente a junio de 2024, la inversión en maquinaria y equipo se hundió 11.4%, una contracción no vista desde noviembre de 2020, año de la pandemia.
Por su parte, la construcción mostró una caída de 3.3%, con una contracción de 13.8% en la construcción no residencial y un avance de 11.8% anual en la construcción residencial.
Consumo privado al alza
En contraste, el gasto de los hogares mostró un repunte. El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) creció 0.8% en junio frente a mayo, con lo que mostró un desempeño positivo en medio de la desaceleración de otros sectores. A tasa anual, avanzó 1.1%.
Dentro del consumo, el gasto en bienes y servicios nacionales prácticamente se estancó, pero el de bienes importados repuntó 4.9% en el mes. En comparación con junio de 2024, el gasto en importados creció 4.4%, mientras que el de servicios nacionales se incrementó 1.7%.
Cabe recordar que el consumo privado es el componente más importante del PIB por el lado del gasto en el país, pues representa alrededor del 70% del Producto Interno Bruto de México.