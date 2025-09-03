Publicidad

Los mexicanos confían menos en la economía familiar y del país

En comparación con el año pasado, el Indicador de Confianza del Consumidor disminuyó 0.7% en agosto, informó Inegi.
mié 03 septiembre 2025 10:17 AM
Los mexicanos creen que la economía del país no es favorable este 2025, según el Inegi
El componente que mostró una mayor reducción en su puntaje fue sobre la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses.

El sentir de los mexicanos respecto a su situación económica no mejora. En agosto, el Indicador de Confianza del Consumidor disminuyó 0.7 puntos respecto al mismo mes del año pasado. Reportó 46.7 puntos, cuando el año pasado fue 47.4 puntos, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su comparación anual, de cinco componentes que recogen las percepciones de los mexicanos sobre su situación económica y del país, además de su consumo, cuatro reportaron menores puntajes que los del año pasado.

El componente que mostró una mayor reducción en su puntaje fue sobre la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses. Es decir, que en la actualidad las familias mexicanas perciben que la economía del país es menos favorable que hace un año. En contraste, la percepción sobre su consumo de bienes duraderos mejoró, con 2.7 puntos al alza.

En tanto, si el indicador es comparado con julio pasado, el Indicador general mejora 0.7 puntos.

A su interior y con cifras desestacionalizadas, se observaron avances mensuales en los componentes que captan la situación económica esperada del hogar, la situación económica actual y futura del país y en el que evalúa la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables, refiere el Inegi.

Por su parte, el indicador correspondiente a la situación económica actual del hogar se ubicó en un nivel similar al del mes previo.

