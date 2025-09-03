Los mexicanos creen que la economía del país no es favorable este 2025, según el Inegi

El sentir de los mexicanos respecto a su situación económica no mejora. En agosto, el Indicador de Confianza del Consumidor disminuyó 0.7 puntos respecto al mismo mes del año pasado. Reportó 46.7 puntos, cuando el año pasado fue 47.4 puntos, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En su comparación anual, de cinco componentes que recogen las percepciones de los mexicanos sobre su situación económica y del país, además de su consumo, cuatro reportaron menores puntajes que los del año pasado.