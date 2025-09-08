Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Moody’s sube la calificación de Pemex tras mayor compromiso del gobierno

La agencia de riesgo crediticio subió la nota de Pemex a B1 con perspectiva estable desde B3 y elevó el apoyo del gobierno a “muy alto”.
lun 08 septiembre 2025 04:06 PM
Si no es EU, será China: Pemex busca nuevos mercados para vender crudo y combustóleo
Se estima que en 2026 y 2027 Pemex requerirá cerca de 7,000 millones de dólares anuales para cubrir pasivos y mantener operaciones.

Moody’s Ratings anunció la mejora de la calificación de Pemex a B1 con perspectiva estable, desde B3. La decisión marca un respiro para la petrolera más endeudada del mundo, aunque mantiene la advertencia sobre retos estructurales que limitan su desempeño.

La agencia explicó que el cambio refleja un mayor compromiso del Gobierno de México para respaldar a la empresa, luego de que se activara el Plan Estratégico 2025–2035, acompañado de tres operaciones financieras clave. Entre ellas destacan la estructura P-CAP de 12,000 millones de dólares , que aporta recursos con características similares al capital, un fondo de inversión para proyectos de exploración y proveedores, y una oferta de recompra de deuda por hasta 9,900 millones de dólares financiada con transferencias del gobierno a través de deuda soberana.

Publicidad

Con estas medidas, el apoyo oficial a la compañía pasó de “alto” a “muy alto” en los supuestos de Moody’s, lo que implica seis escalones adicionales respecto a la evaluación base de crédito, aún en nivel “ca”. Este ajuste otorga a la petrolera un colchón frente a vencimientos inmediatos, pero no elimina las presiones de liquidez.

Lee más

La crisis de Pemex con sus proveedores ya no se limita solamente a México
Economía

México coloca notas por 12 mil mdd para apuntalar a Pemex

Los analistas de la calificadora subrayaron que la empresa seguirá enfrentando flujos de caja negativos por sus problemas operativos: producción en declive, pérdidas persistentes en refinación y limitadas inversiones en exploración. Se estima que en 2026 y 2027 Pemex requerirá cerca de 7,000 millones de dólares anuales para cubrir pasivos y mantener operaciones.

Al cierre de junio, la petrolera disponía de 5,100 millones de dólares en efectivo, además de líneas de crédito comprometidas equivalentes a 7,500 millones de pesos y 500 millones de dólares, montos insuficientes frente a sus obligaciones inmediatas. Moody’s advirtió que la compañía seguirá dependiendo de manera crítica del respaldo del Estado para enfrentar vencimientos y cubrir pagos a proveedores.

Lee más

Pemex recompra bonos pot 9,900 mdd
Empresas

Pemex recompra bonos por 9,900 millones de dólares

La perspectiva estable refleja la expectativa de que la estrategia de negocios y el perfil financiero no tendrán cambios en los próximos 12 a 18 meses. La calificación puede mejorar si la empresa logra recuperar su desempeño operativo, fortalecer liquidez y generar flujo positivo para reducir deuda. En contraste, un ajuste a la baja en la nota soberana de México, o una reducción en el apoyo gubernamental, pondría nuevamente presión a los bonos de Pemex.

Publicidad

Tags

Pemex Moody´s Investor Services

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad