Fitch abre la posibilidad de subir otro escalón a la calificación de Pemex

Fitch Ratings colocó a Pemex en “Observación Positiva”, lo que abre la posibilidad de un alza en su nota crediticia después de años de presión financiera. La calificadora explicó que la decisión responde al anuncio de una oferta pública de adquisición por 9,900 millones de dólares , financiada directamente con recursos del gobierno mexicano.

Si la operación se ejecuta conforme a lo anunciado, Fitch anticipa que el vínculo entre Pemex y el soberano se fortalecerá de forma tangible. Ello modificaría la metodología de evaluación, reduciendo el ajuste de la nota en relación con la del gobierno de dos escalones a uno. El resultado sería un aumento de la calificación de “BB” a “BB+”.

Apenas en agosto, la agencia elevó la calificación de la petrolera de “BB-” a “BB”.