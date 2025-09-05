Publicidad

Fitch abre la posibilidad de un nuevo aumento en la calificación de Pemex

La petrolera pasaría de “BB” a “BB+”, pero depende de que la operación por 9,900 mdd se cierre sin contratiempos.
vie 05 septiembre 2025 03:12 PM
Fitch abre la posibilidad de subir otro escalón a la calificación de Pemex
Fitch Ratings colocó a Pemex en “Observación Positiva”, lo que abre la posibilidad de un alza en su nota crediticia después de años de presión financiera. La calificadora explicó que la decisión responde al anuncio de una oferta pública de adquisición por 9,900 millones de dólares , financiada directamente con recursos del gobierno mexicano.

Si la operación se ejecuta conforme a lo anunciado, Fitch anticipa que el vínculo entre Pemex y el soberano se fortalecerá de forma tangible. Ello modificaría la metodología de evaluación, reduciendo el ajuste de la nota en relación con la del gobierno de dos escalones a uno. El resultado sería un aumento de la calificación de “BB” a “BB+”.

Apenas en agosto, la agencia elevó la calificación de la petrolera de “BB-” a “BB”.

Fitch recordó que el Congreso ya aprobó cambios legales que permiten a la petrolera compartir el techo de endeudamiento con la Secretaría de Hacienda, un paso que refleja mayor control y supervisión estatal sobre la política financiera de la empresa.

El alza de calificación depende de que la recompra de deuda se concrete con éxito y con recursos públicos, así como de la continuidad del respaldo gubernamental en los próximos años. Fitch detalló que una garantía amplia y sostenible del Estado para cubrir más de 75% de la deuda también puede impulsar un cambio positivo.

Aunque el Perfil Crediticio Individual de Pemex sigue en “ccc”, por sus altos niveles de deuda, liquidez limitada y producción estancada, la operación de recompra abre una ventana. Al cierre de junio, la petrolera reportó 98,800 millones de dólares en deuda y un gasto por intereses que supera la mitad de su EBITDA trimestral.

Con el respaldo directo del gobierno y una mayor vinculación institucional, Fitch considera posible que Pemex abandone el estancamiento de calificación y logre su primer avance en años.

