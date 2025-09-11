Axa a la espera de desembolsar pago a Silza; Quálitas y Chubb en análisis

Por su parte, la AMIS destacó que las aseguradoras mantienen en estrecha comunicación con las autoridades, con el objetivo de identificar las coberturas vigentes en las pólizas y proceder con el pago de indemnizaciones de acuerdo con los términos contratados.

La empresa involucrada había informado esta mañana que tenía tres pólizas vigentes con Chubb Seguros, con Quálitas y con Axa Seguros. Tanto Chubb como Quálitas dijeron a Expansión que por el momento no tienen información que compartir.

"La AMIS expresa sus más sinceras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y desea una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados", señaló la Asociación en un comunicado.

El sector asegurador dijo que tiene protocolos establecidos para atender a víctimas en casos de siniestros de alto impacto o con víctimas mortales.

"Estos protocolos ya han sido activados por las aseguradoras involucradas en la atención de este caso", destacó.

El gobierno de la Ciudad de México había dicho que tras el accidente en el puente de La Concordia había 8 personas muertas.

Hay 94 personas lesionadas de las cuales 22 están en estado crítico, 5 en situación grave y 39 delicados.

Destacan la importancia de tener un seguro

La AMIS aprovechó este comunicado para advertir la importancia de que todos los autos que circulan en el país tengan una póliza de responsabilidad civil que pueda hacer frente a accidentes como el de este miércoles.

"Una de las prioridades de AMIS es promover una cultura de prevención y protección mediante seguros que cubran a las personas ante los distintos riesgos a los que están expuestas", destacó.