Economía

Primer ministro canadiense visitará México para dialogar sobre comercio

La mandataria detalló que recibirá al primer ministro el jueves en el Palacio de Gobierno y luego ambos ofrecerán una rueda de prensa.
vie 12 septiembre 2025 12:27 PM
sheinbaum
"Ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos, pero también hay mucho comercio México-Canadá" en el marco del T-MEC, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual conferencia de prensa.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará México el 18 y 19 de septiembre para dialogar sobre comercio e inversiones con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció la mandataria.

México y Canadá son socios, junto con Estados Unidos, en el tratado de libre comercio T-MEC que el presidente Donald Trump quiere renegociar por considerarlo lesivo a los intereses estadounidenses.

Carney mantendrá otras reuniones el viernes en Ciudad México, antes de partir.

Los dos líderes también conversarán sobre las inversiones que Canadá tiene en México en sectores como minería, gas y ferrocarriles, detalló Sheinbaum.

La presidenta mexicana se reunió el pasado 5 de agosto en la capital mexicana con el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, y con la canciller de ese país, Anita Anand, para preparar la visita del primer ministro.

Tras ese encuentro, Sheinbaum expresó el interés de México para que se amplíe el comercio con Canadá y las inversiones de ese país, en medio de la ofensiva arancelaria de Trump.

El presidente estadounidense justifica los gravámenes a sus dos socios alegando que no hacen lo suficiente para contener la migración de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo.

