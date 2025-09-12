En el marco del T-MEC, Sehinbaum dijo este viernes en su habitual conferencia de prensa:

Ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos, pero también hay mucho comercio México-Canadá

La mandataria detalló que recibirá al primer ministro el jueves en el Palacio de Gobierno y luego ambos ofrecerán una rueda de prensa.

Carney mantendrá otras reuniones el viernes en Ciudad México, antes de partir.

Los dos líderes también conversarán sobre las inversiones que Canadá tiene en México en sectores como minería, gas y ferrocarriles, detalló Sheinbaum.

La presidenta mexicana se reunió el pasado 5 de agosto en la capital mexicana con el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, y con la canciller de ese país, Anita Anand, para preparar la visita del primer ministro.

Tras ese encuentro, Sheinbaum expresó el interés de México para que se amplíe el comercio con Canadá y las inversiones de ese país, en medio de la ofensiva arancelaria de Trump.

El presidente estadounidense justifica los gravámenes a sus dos socios alegando que no hacen lo suficiente para contener la migración de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo.