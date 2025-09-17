Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

OMC: El comercio mundial está doblado, pero no roto

La Organización Mundial del Comercio reunió a sus miembros, empresarios, sindicatos, agricultores y académicos para debatir sobre los retos de un sistema comercial que sigue bajo presión.
mié 17 septiembre 2025 06:37 AM
OMC: El comercio mundial está doblado, pero no roto
"Está claro que el sistema de la OMC está mostrando una considerable resiliencia”, apuntó Ngozi Okonjo-Iweala, directora general del organismo.

GINEBRA - El Foro Público de la Organización Mundial del Comercio (OMC) abrió con una mezcla de franqueza y desafío. Ngozi Okonjo-Iweala, su directora general, no maquilló la situación del comercio global. “Está doblado, pero no roto”, dijo ante un auditorio de embajadores, empresarios y representantes de la sociedad civil.

Al mismo tiempo, como un llamado a resistir el pesimismo.

Publicidad

Okonjo-Iweala reconoció que las tensiones arancelarias, impulsadas por las políticas comerciales unilaterales de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, redujeron la proporción de bienes que se comercian bajo la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) de la OMC, porque pasó de más de 80% a solo 72% en lo que va del año. Es innegable que las acciones unilaterales de aranceles tienen un impacto sustancial.

“Y sí, puede caer más. Pero está claro que el sistema de la OMC está mostrando una considerable resiliencia”, aseguró.

Lee más

El comercio, entre la incertidumbre y la esperanza digital de la IA
Economía

El comercio, entre la incertidumbre y la esperanza digital de la IA

Sin embargo, advirtió que no hay colapso. “Si creen que las normas fundamentales de la OMC han desaparecido y que reina el caos en el comercio, se equivocan”, dijo. La mayoría de los miembros, explicó, evitó escalar el conflicto y mantuvo sus intercambios en términos normales, lo que ha permitido conservar un núcleo de estabilidad en la red comercial global.

La directora no ocultó que estos son tiempos de presión. “Cada día que me levanto es un nuevo desafío”, confesó. Habló de líderes y responsables de políticas “conmocionados”, incapaces de asimilar el nuevo entorno. Pero también habló de esperanza. “Tenemos este núcleo estable. He terminado con el pesimismo”, sentenció, en un mensaje que buscó animar a los presentes a no quedarse en la parálisis.

La apertura del foro tuvo un tono distinto al de años anteriores. Más allá de la frialdad de los datos, Okonjo-Iweala habló de la dimensión humana del comercio, de la necesidad de hacer que las reglas sirvan para la gente y el planeta. El evento reunió a miembros de la OMC, empresarios, sindicatos, agricultores y académicos para debatir sobre los retos de un sistema comercial que sigue bajo presión.

Lee más

OMC resiliencia comercio recuperación económica
Economía

OMC: Los aranceles causan una alteración "sin precedentes" de las normas comerciales mundiales

Recordó que la OMC no es solo un espacio de negociación de aranceles. Citó acuerdos sobre normas sanitarias, valoración en aduanas y propiedad intelectual, que cada día dan certeza a empresas y consumidores. Y aunque aceptó que el organismo necesita reformas profundas, insistió en que aún puede generar nuevos bienes públicos globales, como lo demostró la reciente entrada en vigor del acuerdo sobre subvenciones a la pesca, negociado durante 22 años.

Publicidad

Tags

Economía Organización Mundial de Comercio Comercio mundial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad