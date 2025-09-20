Publicidad

Economía

Sofipos trabajan con banca de desarrollo para créditos productivos

Las empresas buscan diversificarse más allá del crédito al consumo, en el que han destacado en los últimos años, con ayuda de tecnología que les permita crecer.
sáb 20 septiembre 2025 07:55 AM
creditos-pymes-plan-mexico
El Plan México tiene como uno de sus propósitos el de fomentar la inclusión financiera.

Las Sofipos están buscando dar más financiamiento productivo y así contribuir al Plan México, al tiempo que diversifican la cartera de crédito al consumo.

Para lograrlo, la presidenta de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), Marlene Garayzar, dijo que el gremio trabaja con la banca de desarrollo para la construcción de políticas públicas que les permitan llevar a cabo este plan.

Contribuimos en al menos cinco de los 18 puntos del Plan México con FIRA y Nafin, hay varias Sofipos que están trabajando en estos programas pero no podemos decir mucho todavía
Marlene Garayzar, presidenta de la AMS.

Para la también cofundadora de una de las Sofipos más grandes del sistema, Stori, la política del Plan México incluye fortalecer a las pymes del sector servicios con inclusión financiera y medios de pago.

"También ha habido mesas de diálogo para la construcción de la política nacional de inclusión financiera", destacó.

Para la representante de las Sofipos, las inversiones en tecnología y la digitalización son fundamentales para estos apoyos.

La banca de desarrollo ha trabajado en algunos programas para que mediante la tecnología se pueda impulsar al sector agrícola, por ejemplo, midiendo los riesgos climáticos pero también analizando las necesidades y capacidad de pago de las empresas.

"La tecnología nos permite tener tanta tanta información que podemos tener una aprobación en una hora o ser más precisos al momento de determinar cuánto podemos prestar y cuál es la capacidad de pago de los acreditados", señaló.

En este año, el regulador ha lanzado algunas modificaciones a la regulación para las Sofipos como los criterios contables que ayudan a la diversificación del riesgo en sus operaciones financieras y eleva los porcentajes permitidos para el otorgamiento de crédito en relación con el capital.

