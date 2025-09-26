La app de Banorte falla este viernes y deja a usuarios sin acceso ni transferencias

¿Cuáles son las fallas en la app de Banorte?

El 40% de los reportes en la plataforma corresponde a fallas al iniciar sesión, 32% a operaciones de banca en línea y 28% a problemas generales en la aplicación móvil.

Según el mapa de calor de la plataforma, las fallas se presentan en gran parte del país, aunque la mayoría de los reportes se concentran en Ciudad de México, Jalisco y Monterrey, las tres principales urbes.

El equipo de Expansión intentó ingresar a la aplicación y corroboró que la app está fallando, mostrando el mensaje: “El servicio no está disponible temporalmente”.

Expansión comprobó que la app arroja el mensaje: “el servicio no está disponible temporalmente”. (App de Banorte)

Usuarios se quejan en redes

Algunos usuarios expresaron su frustración en redes sociales: "Buenos días, no abre la aplicación, no deja acceder a la app"; "¡No funciona la app!"; "Tengo una duda: ¿su app no está funcionando o qué? Porque ya intenté varias veces"; y "La aplicación no está funcionando, ya lo intenté con Wi-Fi y con datos, y nada, sigue fallando".

Hasta el momento, Banorte no ha dado a conocer el origen de la falla ni el tiempo estimado para su solución.

A través de redes sociales, el banco ha señalado que no se trata de un problema generalizado, aunque no ha dado una solución a las personas que han presentado las quejas.

Información en desarrollo