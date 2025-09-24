MTU en cuentas Banamex: Cómo activarlo antes de que entre en vigor el primero de octubre

MTU en Banamex: cómo y cuándo podrás activarlo

Banamex informó que MTU estará disponible a partir del 1 de octubre de 2025 para personas físicas. A partir de esa fecha, cada usuario podrá definir el límite de transacciones de su tarjeta de débito directamente desde la App Banamex.

Para configurarlo, una vez que esté activado, el banco detalló los pasos:

Ingresa a tu sesión en la app y selecciona el detalle de tu cuenta de débito.

Toca la opción Límite de Transacción y luego Editar.

Introduce el monto que deseas establecer y da Continuar. Se generará una clave dinámica o deberás usar tu NetKey físico si aplica.

Identifícate con tu contraseña o mediante biométricos.

Confirma el cambio y comenzarás a recibir notificaciones por correo electrónico, push o SMS.

Si el proceso fue exitoso, aparecerá el mensaje: “Personalizaste tu límite de transacción”.

Recomendación: es necesario contar con NetKey activo (físico o móvil) y tener las notificaciones activadas para completar el proceso sin inconvenientes.

El caso de Banamex llama la atención, pues otros bancos como Banorte solicitaron a sus clientes definir el límite de sus operaciones entre el 5 y el 30 de septiembre; de lo contrario, a partir del 1 de octubre el sistema lo asignará de forma automática.

MTU: el nuevo candado de seguridad bancaria que debes conocer

El Monto Transaccional del Usuario es una nueva medida diseñada para reducir fraudes, estafas y robos de dinero digital. En términos simples, es el límite máximo de dinero que puedes mover desde la app o banca en línea, y tú mismo decides cuánto.

Con el MTU podrás:

Establecer un tope diario, semanal o mensual para tus transferencias.

Definir límites para pagos de servicios, transferencias a cuentas nuevas, a otros bancos, SPEI o CoDi.

Modificar ese monto en cualquier momento; el cambio se aplica de inmediato.

El MTU no es obligatorio para ti, sino para los bancos, que deberán habilitar la opción en sus aplicaciones. Si lo configuras, tendrás el control; si no lo haces, tu banco fijará un límite automático.

Fechas clave:

30 de septiembre de 2025: fecha límite para que configures tu propio MTU.

1 de octubre de 2025: si no lo hiciste, tu banco asignará un tope automático de 1,500 UDIS (unos 12,800 pesos al valor actual). Aun así, podrás cambiarlo cuando quieras.

En pocas palabras: el MTU es un candado de seguridad personalizable que te protege de movimientos inusuales y que coloca el control de tus transacciones directamente en tus manos.