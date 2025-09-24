Publicidad

MTU en cuentas Banamex: Cómo activarlo antes de que entre en vigor el primero de octubre

Usuarios de Banamex han expresado dudas y quejas en redes sociales porque aún no encuentran la opción para activarlo.
mié 24 septiembre 2025 02:04 PM
El MTU entrará en vigor en México a partir del 1 de octubre de 2025; también en Banamex.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) está a punto de entrar en vigor en México. Sin embargo, los usuarios de Banamex siguen teniendo dudas sobre cómo activarlo, ya que el último día de septiembre es la fecha clave.

Varias personas han reportado en redes sociales que no encuentran la opción para activarlo, a pesar de que la fecha límite se acerca rápidamente.

A través de sus canales oficiales, el banco ha ofrecido orientación sobre el estado del MTU en su aplicación bancaria. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber:

MTU en Banamex: cómo y cuándo podrás activarlo

Banamex informó que MTU estará disponible a partir del 1 de octubre de 2025 para personas físicas. A partir de esa fecha, cada usuario podrá definir el límite de transacciones de su tarjeta de débito directamente desde la App Banamex.

Para configurarlo, una vez que esté activado, el banco detalló los pasos:

  • Ingresa a tu sesión en la app y selecciona el detalle de tu cuenta de débito.
  • Toca la opción Límite de Transacción y luego Editar.
  • Introduce el monto que deseas establecer y da Continuar. Se generará una clave dinámica o deberás usar tu NetKey físico si aplica.
  • Identifícate con tu contraseña o mediante biométricos.
  • Confirma el cambio y comenzarás a recibir notificaciones por correo electrónico, push o SMS.
  • Si el proceso fue exitoso, aparecerá el mensaje: “Personalizaste tu límite de transacción”.
  • Recomendación: es necesario contar con NetKey activo (físico o móvil) y tener las notificaciones activadas para completar el proceso sin inconvenientes.

El caso de Banamex llama la atención, pues otros bancos como Banorte solicitaron a sus clientes definir el límite de sus operaciones entre el 5 y el 30 de septiembre; de lo contrario, a partir del 1 de octubre el sistema lo asignará de forma automática.

MTU: el nuevo candado de seguridad bancaria que debes conocer

El Monto Transaccional del Usuario es una nueva medida diseñada para reducir fraudes, estafas y robos de dinero digital. En términos simples, es el límite máximo de dinero que puedes mover desde la app o banca en línea, y tú mismo decides cuánto.

Lee: Fernardo Chico Pardo compra el 25% de Banamex

Con el MTU podrás:

Establecer un tope diario, semanal o mensual para tus transferencias.

Definir límites para pagos de servicios, transferencias a cuentas nuevas, a otros bancos, SPEI o CoDi.

Modificar ese monto en cualquier momento; el cambio se aplica de inmediato.

El MTU no es obligatorio para ti, sino para los bancos, que deberán habilitar la opción en sus aplicaciones. Si lo configuras, tendrás el control; si no lo haces, tu banco fijará un límite automático.

Fechas clave:

30 de septiembre de 2025: fecha límite para que configures tu propio MTU.

1 de octubre de 2025: si no lo hiciste, tu banco asignará un tope automático de 1,500 UDIS (unos 12,800 pesos al valor actual). Aun así, podrás cambiarlo cuando quieras.

En pocas palabras: el MTU es un candado de seguridad personalizable que te protege de movimientos inusuales y que coloca el control de tus transacciones directamente en tus manos.

