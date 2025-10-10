Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China

Estados Unidos impondrá también sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica, a partir del 1 de noviembre, añadió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Horas antes, Trump afirmó que ya no consideraba necesaria una cumbre con su homólogo de China, Xi Jinping, y criticó duramente a Beijing por sus prácticas comerciales "muy hostiles" y amenazó con aumentar aún más los aranceles a la potencia asiática.

"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil", declaró Trump en una extensa publicación en su red Truth Social, en la que criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, básicas para la fabricación de componentes tecnológicos.

"Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo", añadió en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.

La Bolsa de Nueva York registró una fuerte caída este viernes, reaccionando con temor a la amenaza del presidente Donald Trump de aumentar sustancialmente los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos.

El Dow Jones cayó un 1.90%, mientras que el Nasdaq retrocedió un 3.56%. El índice de referencia S&P 500 perdió 2.71%, su mayor caída en una sesión desde el caos provocado en abril cuando Trump anunció su guerra arancelaria.

Con información de AFP