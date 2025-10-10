Wall Street cierra con fuerte baja por amenazas arancelarias de Trump a China

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que está sopesando un "enorme" alza de aranceles a las importaciones chinas y dijo que no hay razón para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en dos semanas como estaba previsto.

Hay "muchas otras contramedidas" en consideración, añadió Trump.

La diatriba conmocionó a los mercados y amenazó con dañar aún más las ya tensas relaciones entre las dos mayores economías del mundo.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses se desplomaron con fuerza tras las declaraciones de Trump, sufriendo su mayor caída porcentual diaria en meses.

La venta generalizada borró la posibilidad de que los índices anotaran ganancias semanales, a pesar de haber alcanzado máximos históricos de cierre en las últimas sesiones.

"La segunda economía más grande y la primera economía más grande están discutiendo de nuevo, y estamos viendo una mentalidad de vender primero y preguntar después para terminar la semana", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha.

Las erráticas políticas comerciales de Trump han sacudido los mercados desde su anuncio de aranceles del "Día de la Liberación" del 2 de abril, con negociaciones comerciales intermitentes, causando turbulencias en todas las clases de activos.

Según datos preliminares, el S&P 500 .SPX perdió 182.34 puntos, o 2.71%, a 6.552,77 unidades, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC bajó 820.20 puntos, o 3.56%, a 22.207,28. El Promedio Industrial Dow Jones .DJI cayó 873.58 puntos, un 1.88%, a 45.480,04 puntos.

El índice de semiconductores Philadelphia SE .SOX fue uno de los sectores más afectados tras el anuncio de Trump.

China produce más del 90% de las tierras raras e imanes de tierras raras procesados del mundo, que son fundamentales para productos que van desde vehículos eléctricos y motores de aviones hasta radares militares.

La reanudación de la tensión entre las dos mayores economías mundiales podría desencadenar importantes interrupciones en la cadena de suministro, en particular para las industrias de tecnología, vehículos eléctricos y defensa.