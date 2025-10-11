Publicidad

Economía

CI Banco dice que liquidación voluntaria es para proteger a ahorradores

Tenedora CI, accionista mayoritario, dijo que la solicitud de la revocación de su licencia se hizo con el objetivo de proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores y proveedores.
sáb 11 octubre 2025 07:01 PM
liquidacion-ci-banco
CI Banco fue una de las instituciones señaladas por presunto lavado de dinero. (Mario Jasso)

La solicitud de revocación de la licencia para operar como banco fue una medida que busca proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del sistema financiero mexicano, aseguró este sábado Tenedora CI, el accionista mayoritario de CI Banco.

Este viernes, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó de la revocación voluntaria de CI Banco para operar como institución de banca múltiple. El banco dijo que empezaría a regresar el dinero de los ahorradores el próximo lunes bajo el fondo de protección de 400,000 UDIs.

La revocación de la licencia no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Esta decisión ha sido difícil pero necesaria, adoptada con un profundo sentido de responsabilidad y con el propósito fundamental de proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional", señaló CI Tenedora.

La empresa añadió que en el proceso de intervención y administración, los accionistas y directores del banco han cooperado con las autoridades en México dando la información requerida; pero ante la situación de falta de liquidez que enfrenta se decidió por pedir la disolución del banco.

"La decisión representa la vía más responsable para garantizar una ordenada conclusión de operaciones y la liquidación de la sociedad conforme a la Ley", destacó.

Desde la emisión de la orden del FinCEN, en junio pasado, han pasado 105 días sin que la institución haya recibido las pruebas por parte de las autoridades americanas y destacó que no se han encontrado evidencias que acrediten la comisión de irregularidades o actos ilícitos.

CI Banco había impuesto una demanda, incluso, contra el Departamento del Tesoro y la FinCEN así como sus representantes pero unos días más tarde optó por retirarla.

Tenedora CI añadió que los efectos derivados de dicha orden provocaron una pérdida material en el valor de los activos y un deterioro estructural en la capacidad operativa, lo que ha imposibilitado la continuidad del banco.

"Los accionistas y funcionarios de CIBanco, encabezados por Tenedora CI, refrendan su compromiso de continuar colaborando de manera transparente y constructiva con las autoridades competentes, reafirmando su convicción de que esta decisión, aunque difícil, representa el camino más responsable para proteger a quienes han confiado en CIBanco", sentenció.

