El directivo destaca que esta estrategia, aunque costosa, les permite ganar lealtad con los clientes al tiempo que aumentan el dinero que administran.

Afore Azteca es la Afore con el número más grande de trabajadores registrados, con más de 17 millones de personas.

Administra 367,446.4 millones de pesos en ahorro de los trabajadores y es la Afore que registra el monto más bajo en ahorro voluntario de las 10 administradoras con apenas 1,698.3 millones de pesos, el 0.5% de su cartera.

Eduardo Parra destacó que hace un par de años, cuando se inició la campaña de las rifas, el ahorro voluntario se logró incrementar alrededor de 20 millones de pesos y en este 2025 la cifra se incrementó a más de 300 millones.

Para dimensionar este crecimiento, Afore Azteca registró en septiembre de 2022 ahorro voluntario por 822.1 millones de pesos, un aumento de 106% si se compara con los más de 1,600 millones que reportó en septiembre de este año.

"Poco a poco vamos avanzando y creemos que es un gran valor para nuestros clientes", señaló Parra.

Sobre los rendimientos que han registrado las Afores este 2025, las más altas de las que se tiene registro, el directivo destacó que estas se deben a las inversiones que hacen las Afores en diversos instrumentos.

"No es consecuencia de mayor aportación (de los trabajadores y patrones), es simplemente porque las inversiones que hacemos nos generan mayor rendimiento", dijo.

Sobre la estrategia de inversión que tiene la Afore en instrumentos como las acciones, los bonos de gobierno, entre otros, Parra destacó que analizan e invierten en distintos instrumentos sin "casarse" con un tipo de instrumento.

"Favorecer algún activo es difícil porque cada uno tiene su beneficio, es decir, en los bonos de largo plazo, aprovechamos para hacer inversiones a precios interesantes", enlistó. "En la Bolsa Mexicana también tuvimos afortunadamente un buen tino, aunque en realidad no es tino, es parte de la estrategia".

Sobre los proyectos del Plan México, de la presidenta Claudia Sheinabum, Afore Azteca dijo que están revisando algunos proyectos que puedan traducirse en rendimientos para los trabajadores.

"Nos hemos estado acercando con diferentes participantes del mercado a escuchar todos estos proyectos de inversión y si están alineados el riesgo con el rendimiento, seguramente vamos a estar ahí", aseguró.

¿Como participar en los concursos de Afore Azteca?

Las personas que deseen participar en el concurso de la Afore deben hacer ahorro voluntario y por cada 200 pesos reciben un boleto para participar.

El ahorro se hace en las sucursales de Banco Azteca, haciendo transferencias vía la app o en Afore Móvil; también se pueden hacer aportaciones voluntarias superiores a 50 pesos en Walmart, 7Eleven, Farmacias del Ahorro, Sam's, Chedraui o el Banco del Bienestar.

Los premios van desde pantallas, motocicletas o autos.