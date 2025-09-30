Publicidad

La Consar evalúa a las Afores: cojean en la atención en sucursales

La evaluación incluyó la eficiencia y calidad de los servicios de las Afores; en una escala de cero a 100, las 10 administradoras obtuvieron una calificación de 77.8 puntos.
mar 30 septiembre 2025 05:15 PM
El Monitor Afore es la nueva herramienta con la que se evalúa a las 10 administradoras de recursos. (Foto: Jesús Almazán)

Los tiempos de espera al acudir a las oficinas así como la rapidez al tramitar el retiro de su dinero son los puntos más débiles de las Afores en México.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) publicó este martes el Monitor Afore, una herramienta con la que los trabajadores pueden saber la calidad de los servicios que las 10 administradoras ofrecen.

A nivel general y en una evaluación del 0 al 100, las Afores obtuvieron una calificación de 77.8 puntos lo que, de acuerdo con la Consar, "evidencia la necesidad de reforzar diversos procesos en beneficio de los usuarios".

La evaluación se dará a conocer cada seis meses y cuenta con 31 indicadores de servicio que incluyen la rapidez en los servicios, la rapidez con la que los trabajadores reciben sus recursos o el avance en el registro de cuentas.

La Afore con mayor valoración integral fue Inbursa, con 85.7, seguida de Coppel con 84.6 y PENSIONISSSTE con 82.5.

Banamex tuvo una evaluación de 81.8, Profuturo y XXI Banorte de 80 puntos mientras que Sura recibió una calificación de 79.4.

Principal obtuvo una calificación de 73.8 mientras que Banco Azteca e Invercap 65.4 y 65.3 puntos, respectivamente.

La Consar dio a conocer que los detalles de cada Afore se ubican en el siguiente link .

