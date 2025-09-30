La Consar evalúa a las Afores: cojean en la atención en sucursales

A nivel general y en una evaluación del 0 al 100, las Afores obtuvieron una calificación de 77.8 puntos lo que, de acuerdo con la Consar, "evidencia la necesidad de reforzar diversos procesos en beneficio de los usuarios".

La evaluación se dará a conocer cada seis meses y cuenta con 31 indicadores de servicio que incluyen la rapidez en los servicios, la rapidez con la que los trabajadores reciben sus recursos o el avance en el registro de cuentas.

La Afore con mayor valoración integral fue Inbursa, con 85.7, seguida de Coppel con 84.6 y PENSIONISSSTE con 82.5.

Banamex tuvo una evaluación de 81.8, Profuturo y XXI Banorte de 80 puntos mientras que Sura recibió una calificación de 79.4.

Principal obtuvo una calificación de 73.8 mientras que Banco Azteca e Invercap 65.4 y 65.3 puntos, respectivamente.

La Consar dio a conocer que los detalles de cada Afore se ubican en el siguiente link .