Economía

Insigneo adquiere las cuentas de Vector Global

Tras la entrada en vigor de las sanciones en contra de Vector e Intercam el 20 de octubre pasado, las firmas acordaron la venta; no se dieron a conocer montos.
mar 21 octubre 2025 12:51 PM
Insigneo adquiere las cuentas de Vector Global y absorbe a sus empleados
Se espera que a inicios del siguiente año, el regulador dé el visto bueno a la transacción. (Daniel Becerril/REUTERS)

Insigneo, una empresa de gestión patrimonial estadounidense, informó que compró las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Managment, así como la división de asesoría, Vector Global AIG, en un monto que no fue revelado.

Tras haber entrado en vigor las sanciones de la FinCEN contra Vector e Intercam, el 20 de octubre pasado, Vector transferirá más de 4,000 millones de dólares en activos a Insigneo.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2026.

"La adquisición incluirá la transferencia de más de 4,000 millones de dólares en activos de clientes de Chile, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá a Insigneo alcanzar un total de 35,000 millones de dólares en activos de clientes", destacó la firma en un comunicado.

Algunos empleados de Vector también se transferirán a Insigeno, tal y como ha ocurrido con los ex empleados de Intercam y CI Banco.

La compra incluye un acuerdo de referencia de tres años entre Insigneo y Casa de Bolsa Finamex para la referencia y servicio de las cuentas de clientes offshore de Finamex, recientemente adquiridas de Vector Casa de Bolsa.

“Esta transacción representa un hito importante en la implementación de la estrategia de crecimiento de Insigneo”, afirmó Raúl Henríquez, CEO y presidente del Consejo de Administración de Insigneo. “Con esta adquisición, reforzaremos y ampliaremos nuestra presencia geográfica, fortaleceremos nuestro equipo para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y reafirmaremos el compromiso de nuestra firma con Latinoamérica”.

