Inflación general se desacelera a 3.63%; subyacente muestra resistencia

Sin embargo, la inflación subyacente -que mide la trayectoria de la inflación de largo plazo- mostró resistencia a bajar y se ubicó en 4.24%.

Con este dato, los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) deberán decidir si siguen con los recortes a la tasa de interés o si hacen una pausa.

En la decisión de septiembre pasado, el subgobernador Jonathan Heath votó por mantener la tasa mientras que el resto de la Junta votó por bajarla en 25 puntos.

Heath ha advertido que se tiene que actuar con cautela ante los riesgos al alza en el horizonte.

El primero, es el incremento de los impuestos a la producción de bebidas azucaradas y cigarros para el próximo año, así como la imposición de aranceles, especialmente a productos que vienen de China.

Productos que más subieron y bajaron de precio

En la primera quincena de octubre, los productos y servicios que más subieron de precio fueron.

La energía eléctrica, ante el fin de la temporada de subsidios que que se hacen en 18 ciudades del país como Mérida, Monterrey, Acapulco, Torreón, Veracruz, entre otras.

El transporte aéreo.

La vivienda propia.

Los servicios turísticos en paquete.

Las loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Los servicios profesionales.

La carne de res.

La cebolla.

Los taxis.

Restaurantes.

Por otro lado, los productos que más bajaron de precio fueron:

Huevo.

Pollo

Jitomate.

Papa.

Tomate verde.

Aguacate.

Naranja.

Plátano.

Chile serrano.

Limón.