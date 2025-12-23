Con solo 1% de las acciones, inversionistas pueden cambiar el rumbo de una empresa

La principal herramienta que tiene el inversionista para ejercer esos cambios es la posición accionaria. De acuerdo con Ovejas, no es necesario tener una gran parte de la empresa, ya que en mercados como Estados Unidos, por ejemplo, donde está pulverizada la tenencia de acciones, un inversionista es suficiente para impulsar cambios con el 1% de los títulos.

Otra forma de hacerlo es a través de coaliciones con otros inversionistas, ya sea de manera individual o institucional, dice María Concepción del Alto, directora nacional de la Maestría en Finanzas de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Una vez que se tienen las acciones para ejercer algún tipo de presión, el activista se acerca a la empresa, presenta una consultoría integral del negocio y propone los cambios que, según su estudio, pueden aumentar el valor de la compañía.

Si bien el diálogo con la empresa puede ser amable y constructivo, cuando la compañía se niega existe otra vía, el proxy vote, es decir, poner a votación de la mayoría de los accionistas los cambios que se quieren proponer. También existen las cartas públicas, presión en redes sociales o medios de comunicación, indica Del Alto.

Entre los objetivos que busca un inversionistas activista se encuentran la alineación de incentivos, recompra de acciones, pago de dividendos o composición de la mesa directiva. Por ejemplo, si la empresa está haciendo una expansión global, pero no cuenta con una persona con esa experiencia, el inversionista activista puede empujar para colocar a alguna persona que ayude a ejercer esos cambios.

Los activistas también buscan modificar la situación financiera de la empresa, un uso eficiente del capital, apalancar más a la compañía para tomar préstamos a una mejor tasa, cambiar modelos de negocios, impulsar fusiones y adquisiciones o hacer desinversiones; así como impulsar estrategias ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) para alinear los intereses de los consumidores o del mercado. “A fin de cuentas, lo que se busca es que incremente el precio de la acción y que esto les dé un beneficio a estos inversionistas", dice Del Alto.