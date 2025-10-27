Estos son los países donde más horas se trabaja, ¿qué lugar ocupa México con su jornada laboral?

Países con las jornadas laborales más largas del mundo

De acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en el mundo laboran 43.9 horas semanales en promedio, pero algunos países sobrepasan esta media debido a diferentes estructuras económicas, normas culturales y políticas laborales.

Según el ranking, citado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social ( CISS ), el país con la jornada más larga es India, donde sus trabajadores realizan 56 horas semanales, 12 horas más del promedio.

Bután es el segundo en el listado. El país asiático tiene 53.3 horas de trabajo por semana. A este le sigue Bangladesh, con 50.4 horas.

Los siguientes países del top 10 son: estos

Uganda: 50.3 horas

Camboya: 49.5 horas

Pakistán: 49.2 horas

Sudán: 49 horas

Emiratos Árabes Unidos: 48.7 horas

Jordania: 48.4 horas

Zimbabue: 48.1 horas

En el caso de América Latina, los países con las jornadas más largas son los siguientes:

Colombia: 46.6 horas

Guatemala: 45.3 horas

México: 45.2 horas

Honduras: 44.9 horas

El Salvador: 66.8 horas

Sin embargo, el indicador de ‘Horas trabajadas’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene otra lista, en la cual estima un promedio del tiempo efectivo que realiza cada trabajador por un año.

El indicador contempla las horas de trabajo regulares de los trabajadores a tiempo completo, parcial y anual, las horas extras remuneradas y no remuneradas, y las horas trabajadas en empleos adicionales.

En 2024, los países que encabezan las jornadas laborales más largas son

Perú: 2,263 horas

México: 2,193 horas

Costa Rica: 2,149 horas

Croacia: 1,956 horas

Chile: 1,919 horas

Grecia: 1,898 horas

Israel: 1,877 hora

Corea del Sur: 1,856 horas

Chipre: 1,844 horas

Rumania: 1,829 horas

Mientras tanto, la OCDE recomienda que, por trabajador, las horas laborales deben situarse en 1,736 por año.

Reducción de jornada laboral en México

La iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas ha sido un proceso de discusión largo, pero que apunta a que puede convertirse en una realidad.

Desde 2023, México está en la discusión de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. (Jesús Almazán)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en noviembre la Secretaría del Trabajo presentará la propuesta formal para reducir el tiempo de trabajo y reformar las leyes que establecen su límite.

“Es casi un hecho que en 2026 ya vamos a tener el primer paso de esta reforma, que implicará reducir la jornada al menos a 46 horas semanales”, dijo el abogado laboralista Óscar de la Vega, socio del despacho De la Vega & Martínez Rojas.

Así, el primer paso para el año entrante sería bajar dos horas a la semana, para alcanzar las 40 hacia 2030.

El peligro de las largas jornadas laborales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT revelaron que entre el 2000 y 2016, las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares aumentaron 42% y 19% respectivamente debido a largas jornadas laborales.

Los casos se concentraron principalmente en regiones del Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático, en trabajadores de mediana edad o mayores.

El estudio concluyó que trabajar 55 o más horas por semana se asocia con un riesgo estimado 35% mayor de sufrir un derrame cerebral y un riesgo 17% mayor de morir por enfermedad cardíaca isquémica, en comparación con trabajar 35-40 horas por semana.