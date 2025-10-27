Estos son los países donde más horas se trabaja, ¿qué lugar ocupa México con su jornada laboral?

Con frecuencia se ha comentado que las 24 horas de un día están distribuidas en tres sectores principales: ocho horas para dormir y descansar, ocho horas de trabajo y otras ocho para la vida personal. Sin embargo, en varios países las jornadas laborales sobrepasan ese tiempo.
México es uno de los países en Latinoamérica y el mundo donde se trabajan jornadas de 45 a 48 horas, pero hay naciones donde trabajan hasta 50 horas.
Países con las jornadas laborales más largas del mundo
De acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en el mundo laboran 43.9 horas semanales en promedio, pero algunos países sobrepasan esta media debido a diferentes estructuras económicas, normas culturales y políticas laborales.
Según el ranking, citado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS ), el país con la jornada más larga es India, donde sus trabajadores realizan 56 horas semanales, 12 horas más del promedio.
Bután es el segundo en el listado. El país asiático tiene 53.3 horas de trabajo por semana. A este le sigue Bangladesh, con 50.4 horas.
El indicador contempla las horas de trabajo regulares de los trabajadores a tiempo completo, parcial y anual, las horas extras remuneradas y no remuneradas, y las horas trabajadas en empleos adicionales.
En 2024, los países que encabezan las jornadas laborales más largas son
“Es casi un hecho que en 2026 ya vamos a tener el primer paso de esta reforma, que implicará reducir la jornada al menos a 46 horas semanales”, dijo el abogado laboralista Óscar de la Vega, socio del despacho De la Vega & Martínez Rojas.
Así, el primer paso para el año entrante sería bajar dos horas a la semana, para alcanzar las 40 hacia 2030.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT revelaron que entre el 2000 y 2016, las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares aumentaron 42% y 19% respectivamente debido a largas jornadas laborales.
Los casos se concentraron principalmente en regiones del Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático, en trabajadores de mediana edad o mayores.
El estudio concluyó que trabajar 55 o más horas por semana se asocia con un riesgo estimado 35% mayor de sufrir un derrame cerebral y un riesgo 17% mayor de morir por enfermedad cardíaca isquémica, en comparación con trabajar 35-40 horas por semana.