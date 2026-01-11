Powell dice que la Reserva Federal de EU recibió una citación del Departamento de Justicia

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de "pretextos".

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente" Trump, dijo Powell en el comunicado.

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

Trump acusó a la Fed de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de 3,100 millones de dólares cuando se fijaron 2,700 millones inicialmente, una cifra que desmintió Powell.

Antes de su reelección, Trump acusó al presidente de la Fed, a quien apoda "demasiado tarde" Powell, de no bajar lo suficientemente rápido las tasas de interés y de actuar por motivos políticos y no económicos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano mantiene la presión sobre la institución, y en particular sobre Powell, a quien ha amenazado con despedirlo.

"He servido en la Fed bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cada vez, cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato", agregó Powell.

El mandato del presidente de la Fed debe concluir en mayo, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente por su principal asesor económico, Kevin Hassett, considerado por los analistas como el favorito.

La Fed tiene el doble mandato de mantener una inflación controlada y un bajo nivel de desempleo. Su principal herramienta para hacerlo es a través de las tasas de interés.