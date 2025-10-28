La máquina de criptodinero global de la familia Trump por dentro

Luego vino la propuesta. Compre al menos 20 millones de dólares en "tokens de gobernanza" del negocio de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, y forme parte de una empresa que, predijo Eric Trump, pronto encarnará el futuro de las finanzas en Estados Unidos, según una persona familiarizada con la reunión.

Para algunos de los presentes en la pequeña reunión, la tecnología que el equipo de Eric Trump describió para World Liberty pareció "rudimentaria", dijo la fuente. En aquel momento, World Liberty era una empresa incipiente. Aún no había creado la plataforma financiera basada en criptomonedas que prometió tras su lanzamiento en septiembre de 2024, y todavía no lo ha hecho.

Aun así, parece que el argumento funcionó. El 26 de junio, una oscura entidad llamada Aqua1 Foundation, que dijo tener su sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció que compraba 100 millones de dólares en tokens de criptomoneda a World Liberty. Fue la mayor compra conocida de los llamados tokens WLFI en ese momento.

El empresario chino que se reunió con Eric Trump en Dubái era Guren "Bobby" Zhou, que desempeña funciones ejecutivas en varias empresas y que está siendo investigado en Gran Bretaña por blanqueo de dinero, según la Agencia Nacional contra el Crimen de ese país y un documento presentado en un caso de inmigración en los Tribunales Reales de Justicia de Londres.

Zhou no respondió directamente a las solicitudes de comentarios para este artículo. En un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, una entidad que se hace llamar Aqua Labs Investment LLC dijo que Zhou era uno de sus fundadores y se describió a sí misma como una sociedad de Abu Dabi de la Fundación Aqua1. La declaración dijo que la inversión de Aqua1 Foundation en World Liberty tokens "fue una decisión comercial consistente con su enfoque en el avance de ecosistemas de activos digitales regulados y escalables". No se había informado antes de la relación de Zhou con Aqua1 Foundation.

Aqua1 Foundation no respondió a las solicitudes de comentarios y tampoco Eric Trump.

La reunión de Dubái, de la que se informa aquí por primera vez, fue solo una de las paradas de una gira mundial de inversiones en la que los dos hijos mayores del presidente Trump —Eric y Donald Trump Jr.— se embarcaron cerca del momento de la elección de su padre para un segundo mandato. En Europa, Oriente Medio y Asia han estado promocionando World Liberty y otras empresas que canalizan dinero de los inversores hacia los negocios de la familia Trump, conocidos colectivamente como la Organización Trump.

Los esfuerzos de los hermanos Trump han sido un éxito rotundo. En el primer semestre de este año, los ingresos de la Organización Trump se multiplicaron por 17, y alcanzaron los 864 millones de dólares, frente a los 51 millones del año anterior, según cálculos de Reuters basados en declaraciones oficiales del presidente, registros de propiedades, registros financieros publicados en casos judiciales, información sobre el comercio de criptomonedas y otras fuentes. Del total del primer semestre, 802 millones de dólares —más del 90%— procedía de las criptoempresas de Trump, incluidas las ventas de tokens World Liberty.

Los 864 millones de dólares representan ganancias: flujo de caja libre en las arcas de la familia Trump. Los cálculos de Reuters fueron revisados por media decena de expertos en criptomonedas y bienes raíces, además de un contador certificado que ha estudiado el enfoque del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos hacia los criptoactivos.

Los ingresos por criptoactivos de los Trump en el primer semestre empequeñecieron lo que la familia ganó de sus negocios tradicionales: 33 millones de dólares de los clubes de golf y centros turísticos del presidente y 23 millones de dólares por la concesión de licencias de su nombre a promotores inmobiliarios en el extranjero, según las estimaciones de Reuters. Más de la mitad de los ingresos de los Trump, 463 millones de dólares, proceden únicamente de la venta de tokens de World Liberty, lo que incluye hasta 75 millones de dólares de la compra de tokens de Aqua1. En su página web, World Liberty dice que una entidad de la Organización Trump recibe el 75% de los ingresos por las ventas de tokens a través de su asociación con World Liberty.

La familia también ganó 336 millones de dólares de las ventas de una moneda meme de Trump, $TRUMP, calculó Reuters, usando supuestos examinados por cinco analistas. Debido a la falta de transparencia en el negocio de las monedas meme de Trump, las estimaciones de los ingresos de las monedas conllevan un mayor grado de incertidumbre que las de las ventas de tokens de WLFI.

Los Trump están acuñando un tesoro de dinero en efectivo a partir de activos digitales respaldados, hasta ahora, por poco más que el nombre Trump. Los tokens World Liberty, como la mayoría de los criptoproductos, se registran en libros de contabilidad digitales llamados blockchains. Pero los tokens WLFI ofrecen a sus poseedores poco más que una participación limitada en los planes de la empresa, a diferencia de los tokens de gobernanza para proyectos similares. Y las monedas meme como la moneda $TRUMP son esencialmente coleccionables cuyo valor refleja la popularidad de la broma de internet, meme o personalidad asociada con ellos.

World Liberty Financial no respondió directamente a las solicitudes de comentarios para este artículo. En una carta a Reuters, Timothy Parlatore, abogado de la compañía, dijo: "Los tokens WLFI no son valores; son activos digitales con utilidad real, incluyendo los derechos de gobernanza que benefician a los titulares a medida que la plataforma crece". Y añadió: "El supuesto análisis de valoración e ingresos de WLFI es inexacto y engañoso".

En un correo electrónico posterior, Parlatore se negó a proporcionar más detalles sobre los beneficios para los titulares de los tokens de gobernanza de World Liberty o su crítica del análisis de Reuters.

El salto en los ingresos de los Trump representa "un enorme pilar" para el negocio familiar, dijo Carter Davis, profesor asistente de finanzas en la Universidad Estatal de Ohio, que ha estudiado los precios de las criptodivisas y que revisó los cálculos de Reuters. "Incluso si vas por encima y haces la estimación más conservadora (...) es bastante asombroso que termines con una fracción tan enorme de los ingresos procedentes de cripto".