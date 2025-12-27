Los 11 billetes más bonitos del mundo en 2025; spoiler, no está el de 50 pesos de ajolote

¿Cuáles son los criterios para elegir al "billete más bonito del mundo"?

El principal requisito de la IBNS es que el billete debe haberse emitido al público por primera vez en el año de la nominación, en este caso en 2025.

Los billetes tienen que ser de circulación, por lo que los conmemorativos no participan; además, se da un especial énfasis al mérito artístico por lo cual se valoran los colores, el contraste y el equilibrio en el diseño.

Los miembros de IBNS votarán por el billete del año a través de la página web y cada miembro puede dar tres votos para sus nominados.

La preferencia 1 se lleva tres puntos, mientras que el segundo favorito se lleva dos; el tercer lugar en preferencia se lleva un punto. El billete con el mayor número de puntos será declarado Billete del Año.

Estos son los nominados para el billete más bonito del mundo

El billete de 20 yuanes muestra colores predominantemente rojos, rosas, verde y negro. Este billete tiene texto en chino, el emblema de la República Popular de China y una serpiente. Además, destacan tres niños colgando una pancarta del Festival de Primavera.

El billete de 200 florines caribeños tiene el caballito de mar de hocico largo y la concha gigante en el anverso, así como el icónico Puente de la Reina Emma en el reverso. El color de este billete es predominantemente morado y cuenta con hilos de serguridad.

El billete de 100 dírhams de los Emiratos Árabes Unidos es una pieza predominantemente en colores rojos, tosas, gris y verde. Además, cuenta con la imagen de balas de cañón y cañones fuera del Fuerte Nacional Um Al Quwain con banderas y árboles en el anverso. También cuenta con la imagen del Jeque Zayed.

En el reverso se muestra el tren ferroviario Etihad en vía elevada, así como buques cisterna en el puerto de Fujairah.

El billete de 5 libras de las Islas Malvinas es un billete de polímero y presenta un retrato del rey Carlos III, cinco albatros de ceja negra en vuelo, un mapa del contorno de las islas y el escudo de armas de las Malvinas; es de color rojo.

En el reverso se muestran cinco especies de pingüinos, la flor nacional conocida como la "doncella pálida", así como la montaña en la isla Steeple Jason.

Billete de 20 dinares libios. Se trata de una pieza de polímero de colores predominantemente beige, café y rojo. Al frente se encuentra una luna creciente y estrella, la escuela en Ghadames, que es un ícono del país, así como la imagen de una estrella y luna creciente como chispa dorada.

En el reverso se encuentra la mezquita Al-Ateeq en Oujlah.

El billete de 100 patacas que emite el banco central de China es otro de los finalistas. Se trata de una pieza de papel en color azul; al frente tiene un hilo de seguridad magenta en la que se observan flores de loto.

En el frente del billete se observan fachadas de pequeños edificios, un dragón, así como el edificio de la sede del Banco de China en Macao. En el reverso se observa la Sala de Exposiciones del Archivo Histórico Tung Sin Tong.

Billete de 1,000 taka bangladesí. Es una pieza de papel en colores violeta, morado, beige y verde. Tiene en el frente el el Monumento Nacional a los Mártires en Savar, así como flores de shapla. En el reverso se plasmó el edificio del Parlamento Nacional en Daca.

Como marca de agua tiene un tigre real de Bengala sobre fondo pixelado.

Billete de 2,000 tenge kazajos. Es una pieza de papel en color verde azul y morado. La marca de agua tiene un pájaro Samruk y un hilo de seguridad con texto. La parte frontal de la pieza es vertical con un cabeza de antílope de perfil; también cuenta con un árbol de la vida. En el reverso se observan colinas y lagos, así como un ornamento dorado estilizado de antílope saiga y cuatro antílopes.

El billete de 2 millones de riales iraní es una pieza de papel en colores verde y naranja. La pieza tiene texto en farsí y la imagen de la Plaza Naqsh-e Jahan en Esfahán. Al reverso se observan dos hombres a caballo sujetando mazos tocando chogān.

El billete de 50 kinas de Papúa Guinea se trata de una pieza de polímero en color anaranjado. Al frente tiene la imagen del escudo de armas de Papúa Nueva Guinea con ave del paraíso posada sobre el tambor Kundu y la lanza ceremonial.

Al reverso se observa al primer ministro Michael Somare y debajo de su imagen hay lanzas de Sepik. Se observan también el escudo y máscara de Nueva Irlanda, la máscara facial tubuana de hoja y punta de Nueva Bretaña, así como tocados de las Highlands.

El billete de 100 dólares beliceños es una pieza de papel de color azul. En el frente se observa al ex primer ministro George Cadle Price y un pez ballesta reina.

En la parte trasera de la pieza hay una tortuga marina carey y la imagen del Gran Agujero Azul, que se ubica frente a la costa de Belice. También tiene dos peces ángel franceses (de los arrecifes del Caribe), así como un coral cerebral ranurado.