Nuevo León revive su magnetismo industrial para la inversión extranjera

La mitad de esos recursos proviene de la industria manufacturera, con un repunte notorio en el sector de hierro y acero, que creció 32% pese a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.

Otro impulso vino del comercio al por mayor de camiones y de partes automotrices, que captó más de 1,000 millones de dólares.

Estos flujos confirman, según la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la entidad, sustentada en su infraestructura, ubicación estratégica y capital humano.

El Gobierno de Nuevo León reporta 382 proyectos de inversión activos, que incluyen 192 nuevas instalaciones y 190 expansiones. En conjunto representan más de 75,000 millones de dólares. La cifra ilustra la magnitud del proceso de relocalización y modernización industrial que atraviesa la entidad.

Van por inversiones energéticas

El gobierno estatal busca asegurar la base energética para sostener este ritmo de expansión. El gobernador Samuel García anunció una inversión de 4,200 millones de dólares por parte del grupo energético COX, que adquirió Iberdrola México.

El plan contempla nuevos parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica de Monterrey, además de proyectos de agua y reciclaje industrial. El mandatario aseguró que Nuevo León aspira a convertirse en la capital industrial verde de América Latina.

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de COX, detalló que las inversiones generarán más de 4,000 empleos en la etapa de construcción y 250 puestos permanentes.

La administración estatal promete acompañar estos proyectos bajo una estrategia de sostenibilidad que busca fortalecer la competitividad energética del estado.

Las expectativas de inversión extranjera en otros rubros también son altas, porque Nuevo León será una de las sedes del Mundial de la FIFA 2026, un escaparate que atraerá obras de infraestructura y servicios, además de consolidar su imagen como punto estratégico de América del Norte. El Estadio de los Rayados, en el municipio de Guadalupe, será escenario de cuatro encuentros.

Economía sólida

El Inegi reporta que la actividad económica estatal creció 4.2% en el segundo trimestre de 2025 y 2.7% en el acumulado de enero a junio. Nuevo León se mantiene entre las entidades con mayor aporte al crecimiento nacional, especialmente en las actividades secundarias.

El sector manufacturero avanzó 4.6% y continúa como el principal motor económico, junto con la construcción y los servicios profesionales.

El dinamismo se refleja también en la industria maquiladora y de exportación. Nuevo León lideró la creación de nuevas empresas IMMEX durante agosto, con cuatro registros adicionales que elevaron el total a quince en los primeros ocho meses del año.

En conjunto, la entidad cuenta con 737 establecimientos activos, según cifras del Inegi. Su peso en el empleo manufacturero nacional es de 13% del total, y solo en agosto se generaron 13,454 nuevos puestos en este sector.

IP aún ve retos

La recuperación enfrenta matices. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), los indicadores manufactureros cerraron septiembre con señales mixtas. El índice de nuevos pedidos registró su cuarto aumento consecutivo, al subir 1.45 puntos y ubicarse en 43.4 unidades.

El número de trabajadores avanzó 1.27 puntos hasta 47.6, lo que refleja una estabilización parcial en el empleo.

No todo el tablero se muestra en expansión. La capacidad utilizada cayó 2.19 puntos, hasta 42.45 unidades, su nivel más bajo desde junio de 2020. Aunque exportaciones e importaciones aumentaron ligeramente, ambas permanecen por debajo del umbral de crecimiento.

Los empresarios locales reconocen que la recuperación depende de la capacidad de las plantas para sostener el empleo y atraer inversiones en energía y tecnología.