Iberia lanza ruta Monterrey-Madrid impulsada por Mundial y viajes de negocios

El aeropuerto de Monterrey se prepara para convertirse en la nueva puerta de México hacia Europa. Iberia lanzará en junio próximo su ruta directa hacia Madrid, impulsada por la creciente demanda de viajeros mexicanos que buscan conectar con el continente europeo, un fenómeno que ya no se limita a la Ciudad de México.
La firma eligió operar esta ruta con un Airbus A330-200 “wide body” de última generación, con capacidad para 288 pasajeros distribuidos en cabina Business y Turista. La ruta, que tendrá tres frecuencias semanales, elevará la oferta de la compañía para ambos países a más de 800,000 asientos anuales.
Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, subraya que aunque el inicio de esta ruta coincide con el Mundial de Fútbol, la decisión responde a una estrategia de largo plazo “La decisión de abrir una ruta es un ejercicio que toma muchos meses y que proyecta un horizonte mucho más largo que un evento de duración relativamente corta”, comenta en entrevista con Expansión.
Aunque Colunga anticipa que la nueva ruta atraerá a europeos que decidan viajar y facilitará su llegada a Monterrey, también destaca el creciente interés de los mexicanos por volar a Europa, donde Madrid funciona como una puerta de entrada al continente.