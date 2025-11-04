La venta de Bineo y provisiones por morosidad tiran las utilidades de Banorte

"Los resultados del trimestre se vieron impactados por dos eventos especiales, la desconsolidación de Bineo, registrando una pérdida por deterioro inicial de 1,307 millones de pesos y el registro en cartera etapa 3 de un caso relevante en el portafolio comercial, que derivó en mayores provisiones", señaló el Grupo en un comunicado.

Este evento en la cartera comercial provocó también un aumento en la morosidad del grupo pasando de 1.13% en el trimestre pasado a 1.37% en el periodo de julio a septiembre.

"No se identifican señales de riesgos sistémicos, regionales o sectoriales, ni deterioro o debilitamiento en las tendencias generales de calidad de cartera", destacó Banorte.

Para hacer frente a este incumplimiento en la cartera de crédito comercial, Grupo Financiero Banorte tuvo que aumentar en 57% sus provisiones a 8,176 millones de pesos.

La provisiones incluyen una partida para hacer reservas en tarjeta de crédito, especialmente las de Rappicard.

Sobre la generación de crédito, Banorte reportó un crecimiento de 12% en la cartera de consumo, que se vio impulsada por los créditos de auto y las tarjetas.

Los créditos a empresas tuvieron un crecimiento de 9%en comparación con el año pasado mientras que los créditos gubernamentales cayeron 12%.