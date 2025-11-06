Publicidad

Economía

Banxico recorta su tasa de interés y la deja en 7.25%

Este es el recorte número 12 del banco central luego de que iniciara su ciclo de flexibilización a inicios del 2024.
jue 06 noviembre 2025 01:10 PM
Banxico baja su tasa de interés a pesar de que la inflación se ubica en su rango objetivo. (Anylú Hinojosa-Peña)

El Banco de México (Banxico) redujo este jueves su tasa de interés clave en 25 puntos base, en una medida similar a la esperada por el mercado, para llevarla a un 7.25%.

Votaron a favor de la decisión Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. Votó a favor de mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.50% Jonathan Heath.

Este es el recorte número 12 de la entidad luego de que iniciara su ciclo de flexibilización a inicios del 2024.

El nuevo nivel estuvo en línea con lo esperado por los analistas y luego de que la economía nacional enfrenta actualmente una desaceleración de la inflación y un débil desempeño del sector productivo.

"En el tercer trimestre de 2025, la actividad económica presentó una contracción en relación con el segundo trimestre del año. El entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales continúa implicando importantes riesgos a la baja", refirió Banxico en su comunicado.

La Junta de Gobierno dijo que valorará recortar la tasa de referencia en el futuro y que tomará en cuenta los efectos de los determinantes de la inflación.

"Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto", dijo.

