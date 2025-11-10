Quálitas espera pérdida de utilidades de 2,000 mdp, pues aseguradoras no podrán deducir el IVA

El pasado 29 de octubre, el Congreso de la Unión aprobó una modificación a la Ley de Ingresos que establece que las aseguradoras no podrán acreditar el IVA a partir de 2026. Esto puso fin a fin a años de litigios con distintas aseguradoras por el cobro del IVA, incluyendo a Quálitas.

El paquete Económico 2026 establece un artículo transitorio con el que se eliminan las posibles contingencias fiscales relacionadas con ejercicios anteriores a 2024.

Esto incluye la conclusión de cualquier proceso administrativo o litigioso en curso sobre este tema eliminando cualquier riesgo o impacto potencial hasta esta fecha. De esta manera, las aseguradoras deberán realizar una corrección por el ejercicio 2025, reconociendo el IVA pagado a proveedores de siniestros como no acreditable.

"Quálitas, respaldada por su Consejo de Administración decidió adherirse a esta disposición, considerando que su implementación permitirá cerrar un proceso de varios años y brinda certidumbre a la Compañía, sus accionistas y demás grupos de interés", añadió.

Quálitas es la empresa más grande en el ramo de seguros de auto con más de 6.1 millones de autos asegurados en México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Perú. México representa más del 70% de las unidades.