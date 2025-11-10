Quálitas espera pérdida de utilidades de 2,000 mdp, pues aseguradoras no podrán deducir el IVA

Luego de que el gobierno aprobara en el Paquete Económico 2026 que las aseguradoras no podrán deducir el IVA al indemnizar a un asegurado, Quálitas estima una pérdida de utilidades de 2,000 millones de pesos en este año.
Hasta el tercer trimestre del año, Quálitas reportó una utilidad neta de 5,285 millones de pesos.
"El monto exacto se determinará una vez publicadas las particularidades de las disposiciones finales y su tratamiento contable", explicó en un comunicado enviado a la Bolsa. "A partir de 2026 el IVA trasladado por los proveedores de siniestros a Quálitas no será acreditable, siendo este deducible de impuesto".