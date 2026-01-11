El gobierno de Irán endurece la represión a las protestas en su contra

Iran Human Rights no descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Ante este cuadro, este domingo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, formuló un llamado a las autoridades iraníes a "la máxima moderación y abstenerse de usar la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada".

De su lado, el gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional por los "mártires", incluyendo los de las fuerzas de seguridad, que murieron durante las protestas.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instó a la población a sumarse el lunes a una "marcha nacional de resistencia" para denunciar la violencia que, según el gobierno, han usado los "criminales terroristas urbanos".

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara "dispuesto a ayudar" al pueblo.

"Objetivos legítimos"

En caso de un ataque militar estadounidense, "tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos", advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.