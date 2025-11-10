Trump: EU se enfrenta a un "desastre económico" si Corte Suprema falla contra aranceles

Trump dijo que su Gobierno planea emitir un pago de 2,000 dólares a los residentes de ingresos bajos y medios utilizando los dividendos arancelarios, mientras que utilizaría los ingresos restantes para reducir la deuda estadounidense.

El mandatario también elogió lo que llamó una disminución de la inflación desde que asumió el cargo, diciendo que los precios de los alimentos y de la energía estaban bajando.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el pasado 6 de noviembre que tendría que "preparar un plan B" en caso de que la Corte Suprema anule una parte importante de los aranceles que ha implementado.

Un día, antes, una mayoría de jueces de la Corte Suprema interrogó extensamente a los abogados del Estado, durante una audiencia sobre la política de aranceles que Trump ha utilizado desde el inicio de su segundo mandato.

A tenor de las preguntas de los nueve magistrados, los especialistas se inclinan por una sentencia contraria a la política de Trump, aunque el alcance del dictamen no está claro.

Si la Corte Suprema, de mayoría conservadora, decide invalidar total o parcialmente los derechos de aduana, el gobierno teme tener que reembolsar las sumas recaudadas y perder una herramienta de presión sobre el resto del mundo.

Con información de Reuters y AFP