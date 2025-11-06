Publicidad

Economía

Trump piensa en un "plan B" si la Corte Suprema bloquea su política arancelaria

Si la Corte Suprema decide invalidar total o parcialmente los derechos de aduana, el gobierno teme tener que reembolsar sumas recaudadas y perder una herramienta de presión sobre el resto del mundo.
jue 06 noviembre 2025 02:14 PM
jueza-impide-despidos-masivos-cierre-de-gobierno
"Creo que sería catastrófico para nuestro país, pero también creo que tendremos que preparar un plan B. La mayoría de las personas me han dicho que hemos hecho todo correctamente", declaró el mandatario estadounidense Donald Trump. (Foto: Andrew Harnik/Getty Images)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que tendría que "preparar un plan B" en caso de que la Corte Suprema anule una parte importante de los aranceles que ha implementado.

"Creo que sería catastrófico para nuestro país, pero también creo que tendremos que preparar un plan B. La mayoría de las personas me han dicho que hemos hecho todo correctamente", declaró el mandatario en la Casa Blanca.

El gobierno puede utilizar otras herramientas para aplicar derechos aduaneros, pero son "lentas en comparación", explicó.

Una mayoría de jueces de la Corte Suprema interrogaron extensamente a los abogados del Estado el miércoles, durante una audiencia sobre la política de aranceles que Trump ha utilizado desde el inicio de su segundo mandato.

Los manifestantes protestan fuera de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, DC, el 5 de noviembre de 2025. La Corte Suprema escuchará los argumentos el miércoles sobre si una amplia franja de los aranceles de Donald Trump son legales, en un caso histórico que podría defender, o cambiar, la agenda económica del presidente. Miles de millones de dólares en ingresos aduaneros y una palanca clave en las guerras comerciales de Trump están en juego, mientras que el tribunal dominado por los conservadores una vez más lidia con nuevas pruebas de autoridad presidencial.
Internacional

La Suprema Corte de EU comienza a debatir los aranceles de Trump

A tenor de las preguntas de los nueve magistrados, los especialistas se inclinan por una sentencia contraria a la política de Trump, aunque el alcance del dictamen no está claro.

Trump se ha jactado en múltiples ocasiones de los beneficios de esta ofensiva proteccionista de gran envergadura: decenas de miles de millones de dólares de ingresos adicionales para las arcas del Estado federal, promesas de inversiones masivas en el país o compras de productos estadounidenses a cambio de una rebaja arancelaria.

Si la Corte Suprema, de mayoría conservadora, decide invalidar total o parcialmente los derechos de aduana, el gobierno teme tener que reembolsar las sumas recaudadas y perder una herramienta de presión sobre el resto del mundo.

