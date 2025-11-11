Publicidad

Economía

Banamex reanuda negocio de rentas vitalicias

El banco reanudará sus servicios en los que da pensiones a ciertos trabajadores; el nuevo servicio se hace luego de un año de que se separó de Citigroup.
mar 11 noviembre 2025 12:49 PM
rentas-vitalicias
El mercado de rentas vitalicias es acotado en México. (FJZEA/Getty Images)

Banamex anunció que regresaba al mercado de rentas vitalicias en México.

Las rentas vitalicias son un contrato en el que las personas, que cumplen con ciertos requisitos, eligen a una aseguradora para transferir su dinero y esta le devuelve su dinero mediante pagos mensuales de por vida.

"El mercado de rentas vitalicias ha cobrado relevancia en los últimos años debido al crecimiento de la población en edad de retiro, y la necesidad de ampliar en el mercado asegurador las opciones de pensionadoras, para garantizar un flujo constante de ingresos para los pensionados", destacó Banamex.

La esperanza de vida de los mexicanos ha subido en los últimos años, de acuerdo con cifras de la CONAPO. En 2024, se estimaron 16.5 millones de personas mayores de 60 años, cifra que aumentará a 28 millones en 2040.

La reincorporación de Pensiones Banamex forma parte de la estrategia del banco tras la separación de Citi el año pasado.

En ese entonces, el banco ya contaba con cerca de 13,000 clientes y a partir de ahora podrá participar en las subastas de cuentas con acceso a una pensión vitalicia.

Con esto, se abre el mercado que antes solo contemplaba a Profuturo, Pensiones Banorte, Pensiones BBVA, y Sura.

