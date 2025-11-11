El invierno demográfico en Latinoamérica dejará graves consecuencias económicas

De acuerdo con el documento, la tasa global de fecundidad en Latinoamérica se mantiene desde 2015 por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer, es decir, el nivel necesario para mantener estable la población en ausencia de migración.

Un 76% de los países y territorios de la región registraron tasas inferiores, pero en algunos países la situación es más grave. En Latinoamérica media, Chile (1.14), Costa Rica (1.32), Uruguay (1.4) y Argentina (1.5), son los países con las tasas de natalidad más baja.

Aunque México tiene una tasa de fecundidad más alta que los países mencionados (1.89), también ésta se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo por lo menos desde 2016.

El fenómeno de la baja de fecundidad es global. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la fecundidad pasó de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2.3 en 2021.

Aunque la situación aún no es tan grave como en Asia Pacífico o el norte de Europa, la disminución de la fecundidad en Latinoamérica desde la segunda mitad del siglo XX en todos los países de la región, un periodo relativamente corto en comparación con las otras regiones del mundo.

¿Por qué bajan las tasas de fecundidad en Latinoamérica?

La caída en el número de nacimientos responde a varios factores, como la disminución de la mortalidad en la niñez, la ampliación del acceso a la educación, especialmente de las mujeres, así como un aumento de la participación femenina en el mercado laboral, el acceso masivo a la anticoncepción y una mayor igualdad de género.