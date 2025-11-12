¿Cuándo empieza el Buen Fin 2025 en México? Guía de promociones, tiendas y sorteo

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, según el sitio oficial de la campaña .

La fecha no es casual: coincide con un puente vacacional, ya que el lunes 17 de noviembre será día de descanso obligatorio al recorrerse la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, originalmente celebrada el 20 de noviembre.

En esta XV edición, el programa tendrá como protagonista a Lo Hecho en México, con el objetivo de impulsar los productos creados por manos mexicanas y fortalecer el consumo interno.

¡Todos ganamos en El Buen Fin!



Si eres una persona consumidora, entra a https://t.co/5j2oo0Mj6l y encuentra las empresas participantes.#ElBuenFin pic.twitter.com/ks73jatiaN — El Buen Fin (@ElBuenFin) October 22, 2025

Tiendas participantes en El Buen Fin 2025

Miles de comercios en todo el país participarán en la XV edición del Buen Fin, ofreciendo descuentos, promociones y meses sin intereses tanto en tiendas físicas como en línea. A continuación, algunas de las marcas y cadenas más destacadas que formarán parte de esta jornada:

Grandes almacenes y moda

-El Palacio de Hierro

-Liverpool

-Sears

-Suburbia

-Coppel

-H&M

-Sanborns

Supermercados y clubes de precio

-Walmart

-Bodega Aurrerá

-Walmart Express

-Soriana

-Mega

-Chedraui

-Sam’s Club

-Costco

Comercio en línea

-Amazon

-Mercado Libre

-Temu

-AliExpress

-CyberPuerta

-Linio

Ropa y calzado deportivo

-Nike

-Adidas

-Zara

-Bershka

-Pull&Bear

Tiendas de conveniencia

-Oxxo

-7-Eleven

-K-Mart

Estas cadenas se suman a miles de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país que aprovecharán El Buen Fin para ofrecer precios competitivos y fortalecer sus ventas en el cierre del año.

Promociones y descuentos que podrás encontrar en El Buen Fin 2025

El Buen Fin busca reactivar la economía y al mismo tiempo brindar beneficios reales al consumidor, con una amplia variedad de ofertas y modalidades de pago. En ediciones pasadas, las promociones más comunes han sido:

-Meses sin intereses con tarjetas de crédito o departamentales.

-Descuentos directos al pagar en una sola exhibición.

-Bonificaciones en tarjetas de lealtad o monederos electrónicos.

-Pagos diferidos, que permiten comenzar a pagar meses después.

-Sorteos y promociones acumulables.

-Ofertas más por menos, como 2x1, 3x2 o productos de regalo.

-Descuentos combinados, aplicados en porcentaje sobre el precio final.

Si pagas de contado, obtienes un ahorro inmediato y evitas endeudarte. Pero si el gasto es necesario y no cuentas con el total del dinero, las promociones a meses sin intereses pueden ser una buena opción, siempre que evalúes tu capacidad real de pago.

Lee también: Promociones bancarias del Buen Fin 2025

Cómo comprar de forma inteligente y responsable, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda planear antes de comprar y reflexionar sobre lo que realmente necesitas. Aquí algunas pautas para un consumo responsable durante El Buen Fin:

Elabora un presupuesto: define cuánto dinero puedes gastar sin descuidar tus gastos básicos.

Haz una lista de prioridades: separa tus compras en dos columnas: necesidades y deseos. Atiende primero las necesidades.

Compara precios: revisa precios en distintas tiendas y consulta el programa “Quién es Quién en los Precios” antes y durante El Buen Fin.

Infórmate: sigue las redes oficiales de las marcas o comercios que te interesen para conocer las promociones reales.

Recuerda: el objetivo del Buen Fin no es endeudarte, sino aprovechar de forma planificada las mejores ofertas. Comprar con inteligencia te permitirá cuidar tu economía y, al mismo tiempo, contribuir a fortalecer el mercado interno mexicano.

¿Cómo pueden registrarse los comercios en El Buen Fin 2025 y qué beneficios obtienen?

El registro para participar en El Buen Fin 2025 es totalmente gratuito y en línea. El proceso toma apenas unos minutos y está disponible en el portal oficial de la campaña.

Al inscribirse, los comercios forman parte de la jornada comercial más importante del año en México, lo que les permite impulsar sus ventas y aumentar su visibilidad ante miles de consumidores que buscan descuentos y promociones.

Además, los establecimientos registrados pueden participar en el Sorteo El Buen Fin organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reparte 100 millones de pesos en premios entre negocios y compradores. Los comercios pueden ganar hasta 260,000 pesos.

El programa también ofrece acceso a herramientas gratuitas del programa MIPYMES MX de la Secretaría de Economía, diseñadas para ayudar a digitalizar, profesionalizar y hacer crecer los negocios.

En resumen:

-Registro gratuito y en línea.

-Proceso rápido (menos de 10 minutos).

-Posibilidad de ganar hasta 260,000 pesos en el sorteo del SAT.

-Mayor exposición y ventas durante el Buen Fin.

-Acceso a recursos para fortalecer tu negocio a través de MIPYMES MX.

📣 ¡Tu negocio merece destacar en #ElBuenFin!



Descarga el Manual de Identidad, usa el logotipo oficial y diseña tus promociones para atraer más clientes.



👉 Regístrate gratis en https://t.co/b7Go8eiB4Q y aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti. pic.twitter.com/uzz6Dmxu1O — El Buen Fin (@ElBuenFin) October 27, 2025

Así será el Sorteo El Buen Fin 2025 para los clientes

El Sorteo El Buen Fin 2025 es una iniciativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que busca incentivar el uso de medios de pago electrónicos durante la jornada de descuentos más importante del país.

En esta edición, todas las compras realizadas con tarjetas de débito o crédito entre el 13 y el 17 de noviembre de 2025 podrán participar, siempre y cuando:

El consumo sea de al menos 250 pesos.

Se haya efectuado en comercios inscritos oficialmente en el portal www.elbuenfin.org .

Se cumplan las bases y condiciones del sorteo.

El evento se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas del SAT, ubicadas en Avenida Hidalgo 77, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los ganadores serán elegidos de manera aleatoria entre las operaciones válidas y podrán recibir premios económicos directos, con montos que varían según las reglas del sorteo.

El Buen Fin 2025 marca el arranque de la temporada más activa del comercio en México, con miles de tiendas físicas y en línea listas para ofrecer promociones, meses sin intereses y descuentos especiales.

Pero más allá de las ofertas, esta edición busca impulsar el consumo responsable y fortalecer lo hecho en México. Si planeas tus compras, comparas precios y aprovechas los beneficios de manera consciente, podrás cerrar el año con finanzas sanas y con la satisfacción de apoyar la economía nacional.