Según el Indicador Oportuno de Consumo Privado, la variación mensual estimada para septiembre se revisó ligeramente a la baja, de 0.07% a 0.06%, mientras que para octubre se prevé un crecimiento de apenas 0.07%. Aunque el boletín del organismo reporta un alza mensual de 0.1% en ambos meses, la estimación puntual del IOCP sugiere un comportamiento prácticamente estancado.

El avance más débil desde el choque pandémico

De confirmarse estos resultados, el consumo privado —que representa más del 70% del PIB por el lado de la demanda— habría crecido solo 0.35% entre enero y octubre de 2025, en comparación anual. Se trataría del menor avance para un periodo igual desde 2020, cuando la emergencia sanitaria provocó un desplome histórico de –10.67%, señaló un análisis de Banco Base.

El entorno para los hogares mexicanos se torna complicado rumbo a 2026, el empleo muestra señales de enfriamiento, las remesas han perdido poder de compra y la inflación continúa presionando el ingreso real. Con menor inversión y precios aún elevados, analistas advierten que el consumo podría enfrentar un nuevo año marcado por menor dinamismo.

