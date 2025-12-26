Grupo Requiez se enfrenta a IKEA: así es como la empresa mexicana busca ganar terreno en la venta de muebles

La diversificación también llegó de la mano de alianzas internacionales. El grupo asumió la distribución exclusiva en México de Okamura, el tercer fabricante mundial de sillería para oficina, una firma japonesa reconocida por su tecnología y diseño de alto nivel. A esto se sumaron marcas europeas como la italiana Infiniti, con la que desarrollan proyectos de diseño y manufactura conjunta, y Quadrifoglio, además de soluciones complementarias como alfombra modular y pisos LVT a través de Interface.

“Nos hemos dedicado a la comercialización de mobiliario principalmente para oficina, hotelería, hospitalidad, comercial y bueno, esto se ha dado con crecimientos orgánicos y con equipo y personal que ha sido muy valioso”, dice el directivo respecto al desarrollo de la empresa familiar.

Abelardo Arriola reconoce que el crecimiento de la empresa hacia nuevos segmentos de negocio y las alianzas estratégicas responde a la red de distribución que han creado, que alcanza a todo el país. Al contar con diferentes puntos en esta red, la empresa tiene la capacidad para dar respuesta a proyectos regionales , mientras fortalece relaciones directas con cuentas corporativas que demandan cercanía con el fabricante.

“Tenemos nuestro canal principal de distribuidores. Tenemos aliados comerciales que son nuestros distribuidores en todo el país y con ellos hemos ido creciendo durante todos estos años. Son ellos quienes pueden captar las necesidades muy puntuales de los clientes regionales”, dice el directivo.

En paralelo, la apertura de showrooms, como el de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, responde a un cambio en los hábitos de consumo, que tiene en el centro a arquitectos u otros profesionistas especializados en diseñar espacios.

La empresa no sólo diversifica su oferta en el segmento de mobiliario para hoteles, sino que capitaliza un mercado que hacia 2033 alcanzará un valor de 2,951.7 millones de dólares, según Research and Markets, y que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.4% entre 2026 y 2033.

En tanto, el mercado mexicano de muebles de oficina alcanzó un tamaño aproximado de 840,320 millones de dólares el año pasado y en 2024 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.6% entre 2025 y 2034, para llegar a 1,190 millones de dólares en 2034.

El desafío de la competencia

Abelardo Arriola reconoce que ha sido un desafío el mantener vigente a la empresa que fundó su padre, sobre todo cuando el sector se orienta a los muebles armables y una tendencia de oferta y experiencia que apunta a un modelo similar al de IKEA.

Uno de los ejes del grupo, que permite hacer frente a la competencia, es la innovación, que va desde la selección de materiales hasta el impacto ambiental de los productos, la empresa ha integrado tecnología y procesos que permiten personalizar proyectos y adaptarse a nuevas tendencias.

“Hoy más que nunca, el cliente tiene acceso a muchísima información, conoce más de tendencias y eso nos obliga a estar todo el tiempo buscando, proponiendo, acercándonos a ciertos mercados que busquen algo diferente y la ventaja de tener una planta de manufactura nos permite customizar y personalizar muchos de estos proyectos”, dice el director general del grupo.